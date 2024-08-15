Каким станет лидерство с технологиями ИИ

Лидерство с технологиями ИИ будет трансформироваться, подстраиваясь под новые реалии и вызовы. Сегодня основная задача лидера – задавать направление. Остальное – дело команды, системы и скорости адаптации, которые лидер предварительно наладил.

Тем не менее, фигура лидера постоянно эволюционирует, а успешные руководители используют ИИ для пополнения своих возможностей. Существует корреляция между результативностью работы компании и отношением ее руководства к ИИ. Самые успешные компании примерно вдвое чаще активно используют ИИ по сравнению с более медленно растущими предприятиями.

Эти профессионалы используют искусственный интеллект:

чтобы уволить время и повысить эффективность рабочих процессов;

стимулировать рост бизнеса;

быть на шаг впереди конкурентных угроз;

развивать свои лидерские качества вместе с ростом использования ИИ.

Например, я разработала себе ассистента, который анализирует тренды рынка и вовремя дает рекомендации, на что обратить внимание. Сейчас пытаются пойти еще дальше и на основе собранной статистики и предиктивной аналитики (predictive analytics) прогнозировать движение рынка и вовремя выходить с правильными предложениями, и тем самым быть впереди конкурентов.

С момента выпуска ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года ИИ преподносится как решение всех корпоративных проблем. В прошлом году Кремниевая долина вложила 29 миллиардов долларов в разработку систем ИИ и активно их продает.

На сегодняшний день 80% работы, выполняемой исполнительным директором, можно заменить информационными технологиями. ШИ позволяет оптимизировать работу высшего руководства, сократив его численность.

ИИ ставит под сомнение необходимость генерального директора. Полностью автоматизированные производства или "темные фабрики" могут обзавестись аналогами на самом верху корпоративной иерархии — полностью автоматизированной системой управления или "темным советом директоров".

Платформа онлайн-обучения edX, созданная администраторами Гарварда и Массачусетского технологического института, прошлым летом опросил сотни руководителей. Почти половина опрошенных заявили, что "большая часть" или "вся" роль высшего уровня должна быть полностью автоматизирована или заменена ИИ.

Это не просто фантазия о будущем

Некоторые успешные компании уже начали экспериментировать с ШИ-лидерами, даже если это пока преимущественно способ заявить о себе. Китайская компания NetDragon Websoft, специализирующаяся на онлайн играх и насчитывающая 5000 сотрудников, в 2022 году назначила "заменяющего исполнительного директора по ИИ" по имени Танг Юй. Основатель компании Децзянь Лю заявил, что искусственный интеллект – это будущее корпоративного управления и часть продвижения NetDragon в профессиональное сообщество в метавселенной.

Хочу отметить, что некоторые управляли своими рисками на бумаге и Excel еще в прошлом веке. А кое-кому мешает построить риск-менеджмент до сегодняшнего дня – слабый менеджмент, сомнительная культура и необразованность.

Те, кто умеет строить сегодня без ИИ – завтра построит более досконально с ИИ. А те, кто согрет надеждой, что ИИ разгребет его автоматизированный бардак, получит "умственно отсталый" ИИ.

Изменения, которые ИИ принесет в корпорации на самых высоких стратегических уровнях управления, будут такими же или более значительными, как на более низких уровнях.

Прогноз Джека Ма, бывшего главы китайской компании интернет-торговли Alibaba, что через 30 лет "робот, скорее всего, будет красоваться на обложке журнала Time как лучший исполнительный директор", вероятно, осуществится.