70% людей считают шутки от ChatGPT смешнее шуток обычных людей – исследование

Шутки, сгенерированные искусственным интеллектом, вызывают больше смеха, чем создаваемые людьми. Исследование, опубликованное 3 июля в журнале PLOS ONE, показывает, что 70% участников считают шутки от ChatGPT более смешными, чем созданные обычными авторами. Это открытие поднимает вопрос влияния технологий на занятость в сфере развлечений.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Университетом Южной Калифорнии (USC).

Исследовательская группа во главе с докторантом Дрю Горенцом из Колледжа литературы, искусств и наук USC Dornsife поставила перед собой задачу сравнить реакцию людей на шутки, созданные искусственным интеллектом, с шутками, написанными людьми. Они выяснили, что только 25% участников оценили шутки от людей как более смешные и еще 5% признали оба источника одинаково смешными. Результаты остались стабильными независимо от демографических отличий среди участников.

Исследование проводилось в два этапа. В первом исследовании ChatGPT и 105 участников выполнили три задания, каждая из которых содержала три подсказки. На втором этапе исследования ученые сравнили заголовки, созданные ChatGPT в стиле сатирического издания The Onion, с оригинальными заголовками этого издания.

В обоих случаях участники оценили заголовки от ChatGPT так же высоко, как и работы профессиональных юмористов.

Ученые отмечают, что эти результаты могут иметь серьезные последствия для профессиональных комедиантов и сценаристов, поскольку развитие языковых моделей, таких как ChatGPT, может стать угрозой их трудоустройству. Однако для ищущих способы разнообразить повседневное общение юмором такие технологии могут стать полезным инструментом.

"Поскольку ChatGPT сам не может испытывать эмоции, но он рассказывает новые анекдоты лучше, чем обычный человек, эти исследования доказывают, что вам не нужно испытывать эмоции от оценки хорошей шутки, чтобы самому рассказать действительно хорошую шутку", — сказал Горенц.

Исследование привлекает внимание к изменениям, которые искусственный интеллект может принести в сферу развлечений, и вызывает беспокойство по поводу будущего творческих профессий.

Второе исследование между ChatGPT и профессиональными юмористами

Чтобы увидеть, как ChatGPT может противостоять профессиональным юмористам, исследователи провели второе исследование, в котором они бросили вызов ChatGPT разработать новые заголовки в сатирическом стиле The Onion. Затем они попросили другую группу из 200 участников оценить, насколько смешными были оригинальные заголовки Onion и новые заголовки, созданные ChatGPT. Участники обнаружили заголовки ChatGPT такими же смешными, как и оригинальные заголовки Onion.

Горенц сказал, что его идея исследования частично возникла в результате дебатов в мире развлечений по поводу беспокойства писателей об использовании крупных языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT, в производстве развлечений. Вопрос усугубился недавними голливудскими забастовками писателей и актеров, которые боятся, что принятие больших языковых моделей представляет угрозу существованию для их профессий, искусства и человеческого творчества.

"Последствия более положительные для людей, которые просто хотят пожинать преимущества подъема своего повседневного общения с помощью дозы юмора. Но для профессиональных сценаристов комедий наши результаты свидетельствуют о том, что магистратуры могут представлять серьезную угрозу трудоустройству", — написал он.

Добавим, OpenAI представила новая экономическая модель искусственного интеллекта под названием GPT-4o mini, которая позволяет снизить затраты на использование искусственного интеллекта и расширить его применение.

GPT-4o mini продемонстрировала высокие результаты в тестах на понимание и анализ текста, достигнув 82% на MMLU. Такой результат означает, что модель может эффективно понимать и интерпретировать текстовую информацию.

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