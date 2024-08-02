AI4Future: Главные ИИ-новости недели

Эта неделя начала новый этап развития мирового рынка ИИ – 1 августа вступил в силу закон ЕС о ИИ (так называемый EU AI Act), который является первой попыткой в мире регулировать ИИ на основе рисков. Европейский ШИ-Офис (EU AI office) уже начал многосторонние консультации со стейкхолдерами рынка о правилах работы ИИ-моделей общего назначения. Дело в том, что основной ИИ-Закон является верхуровневым документом, и предполагает дополнительную разработку подробных рекомендаций и правил.

Вступление в силу EU AI Ac означает, что мировые законодательные инициативы будут учитывать существующий фундаментальный опыт, даже ввиду необходимости его адаптации под локальную специфику. Да, на этой неделе Британия сделала ряд важных заявлений в области регулирования ИИ. В частности, новое Правительство анонсировал создание ИИ-подразделения для разработки Плана действий по развитию ИИ и стратегическое видение дальнейших шагов (в числе которых рассмотрение AI Bill и начало консультаций с рынком), а также скорректировал ранее утвержденные Консерваторами планы по финансированию ИИ-индустрии, с целью упорядочить миллиардные непрофинансированные обязательства.

Интересная новость от аргентинского правительства о намерениях использовать ИИ для целей сокращения преступности дает четкое понимание, что введение ИИ тесно связано с вопросом нравственности и обеспечения прав граждан, что, кстати, является основой мировых инициатив в разрезе ИИ-регулирования.

Кроме этого, регуляторы обеспокоены ростом концентрации бигтека на рынке ИИ (что ведет к созданию монополий), и делают первые шаги для решения этой проблемы. Новость о начале расследования регуляторным органом по конкуренции Британии (СМА) по связям Alphabet с ИИ-компанией Anthropic свидетельствует об этом. По остальным новостям мы можем видеть прогресс в внедрении ИИ-технологий компаниями разных индустрий, инвестирующих миллионы для совершенствования своих сервисов и продуктов, и улучшения потребительского опыта.

Итак, что нового произошло через неделю

1 августа вступил в силу Закон ЕС о ИИ (EU AI Act). Этот закон является первой в мире попыткой широко регулировать ИИ на основе рискового подхода.

Закон будет применяться к любым системам искусственного интеллекта (ИИ), которые уже используются или разрабатываются. Законодатели приняли закон в марте этого года, но его публикация в официальном журнале Европейской комиссии в июле запустила процесс вступления в силу.

Дата 1 августа устанавливает ряд дат и графиков на месяцы и годы вперед для ознакомления компаний, использующих ИИ в любом качестве, с новыми требованиями и подготовкой к ним. Закон о ИИ оценивает компании на основе риска, предлагая четыре типа: отсутствие риска, минимальный риск, высокий риск и запрещенные системы ИИ.

ЕС полностью запретит определенные практики с февраля 2025 года, в частности, манипулирующие принятием решений пользователем или расширяющие базы данных распознавания лиц посредством сбора информации из интернета.

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Банк JPMorgan запустил собственный чатбот на основе ИИ под названием LLM Suite, выполняющего аналитическую работу

Близко 50 000 сотрудников используют разработанную банком модель для повышения собственной производительности.

Банк начал внедрять генеративный искусственный интеллект, сообщив сотрудникам, что его собственная версия OpenAI's ChatGPT может выполнять аналитически-исследовательские функции, помогать с написанием, генерацией идей и суммированием документов через доступ к посторонним моделям.

Это внедрение является одним из самых больших примеров применения больших языковых моделей на Уолл-стрит. Morgan Stanley также сотрудничает с OpenAI, запустив собственного AI-ассистента для советников по управлению капиталом.

JPMorgan планирует потратить около $17 млрд. на технологии в этом году и уже привлек 2 000 экспертов по ИИ и машинному обучению и аналитикам данных.

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Новое Правительство Великобритании анонсировало стратегическое ИИ-видение и амбициозные планы по использованию ИИ для стимулирования роста экономики.

Так, анонсировано создание ИИ-подразделения, которое будет заниматься ускорением использования ИИ для улучшения жизни людей путем совершенствования услуг и разработки новых продуктов. Кроме того, анонсированы планы по фокусу в регулировании на стали ИИ-модели общего назначения (такие как ChatGPT), а не в целом, с целью не мешать развитию ИИ-инноваций. Разбирательство в первом чтении закона о ИИ (AI Bill) предполагается в этом году, а консультации с рынком начнутся в скором времени. Кроме того, новое правительство заморозило финансирование некоторых ранее заявленных Консерваторами, но не профинансированных проектов на сумму 1,3 млрд. фунтов, объяснив это упорядочением миллиардных непрофинансированных обязательств.

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Cohere привлекает $500 млн., чтобы обойти конкурентов

Cohere, стартап в сфере генеративного ИИ, основанный бывшими исследователями Google, привлек $500 млн новых инвестиций от таких компаний, как Cisco, AMD и Fujitsu. В раунде также приняли участие канадский пенсионный инвестиционный фонд PSP Investments и экспортно-кредитное агентство Канады EDC, оценившее компанию из Торонто (Cohere) в $5,5 млрд., по данным Bloomberg. Это более чем вдвое превышает оценку стартапа год назад в июне 2023 года, когда он привлек $270 млн от Inovia Capital и других, на сегодняшний день повысив общую сумму привлеченных средств до $970 млн.

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Регулятор по конкуренции Великобритании расследует связи Alphabet с ИИ-компанией Anthropic

Регулятор по конкуренции Великобритании (CMA) подтвердил расследование партнерства материнской компании Google (которая является Alphabet) с компанией Anthropic из-за опасений относительно влияния на конкуренцию на рынке ИИ. Alphabet инвестировала более $2 млрд в Anthropic за несколько раундов финансирования, что является привычным подходом в технологическом секторе. Однако этот подход привлек внимание регулятора. Ранее в этом году CMA опубликовало отчет, в котором говорится о рисках для прозрачной конкуренции в ШИ-сфере, выделив "взаимосвязанную сеть" из более чем 90 партнерств и инвестиций от крупных технологических компаний, таких как Alphabet, Amazon, Apple и Microsoft.

Да, Amazon и Alphabet значительно инвестировали в Anthropic, а Microsoft является крупнейшим инвестором в ChatGPT – производителя OpenAI. OpenAI также сотрудничает с Apple для интеграции ChatGPT в будущие поколения iPhone.

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Мир увидел первую версию Apple Intelligence

Речь идет о наборе функций ИИ, которые улучшат Siri, автоматически будут генерировать электронные письма и изображения и сортировать уведомления. Новый программный пакет под названием Apple Intelligence был выпущен в бета-версии для разработчиков iOS 18.1. Он также доступен для iPad и Mac. Пока его могут тестировать разработчики. Однако, чтобы получить доступ к сервису, допускающему более сложные обращения к серверам Apple, нужно будет зарегистрироваться в письме ожидания. Позже в этом году этот пакет будет доступен для общего использования.

Apple Intelligence является важной инициативой для Apple. Инвесторы надеются, что тесная интеграция AI с операционной системой Apple будет способствовать большой волны обновлений в ближайшие годы, особенно учитывая, что система будет работать только на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и более новых моделях.

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Европейский ШИ-Офис (EU AI office) начал многосторонние консультации со стейкхолдерами рынка по правилам работы ИИ-моделей общего назначения

Консультации связаны с недавно принятым AI Act, основным европейским законом по ИИ, который является верхнеуровневым документом и требует детализаций, и будут касаться «trustworthy» (достойных доверия) моделей ИИ общего назначения – к которым, например, относится ChatGPT. Период консультаций продлится до 10 сентября.

Как говорит ИИ-Офис, консультации являются возможностью для всех заинтересованных сторон высказать свои мнения по вопросам, охваченным первым Кодексом практики, подробно изложившим правила для провайдеров ШИ-моделей общего назначения. В диалог приглашаются академические круги, независимые эксперты, представители индустрии, а также общественные организации, правообладатели и государственные органы.

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Аргентина будет использовать ИИ для «предвидения будущих преступлений», но эксперты обеспокоены правами граждан

На этой неделе президент страны Хавьер Милей создал Подразделение ИИ, отвечающее за безопасность и по словам законодателей использовать «алгоритмы машинного обучения для анализа исторических данных о преступлениях с целью предвидения будущих преступлений». Ожидается, что будет развернуто программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы идентифицировать «разыскиваемых лиц», контроля социальных сетей и анализ видеозаписей с камер наблюдения в режиме реального времени для обнаружения подозрительных действий. Amnesty International выразила обеспокоенность тем, что этот шаг может нарушать права человека.

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