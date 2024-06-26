Минцифры представило "Белую книгу" по регулированию ИИ в Украине: какие подходы предлагает

Министерство цифровой трансформации представило "Белую книгу по регулированию ИИ в Украине" – документ, предлагающий комплексный подход к регулированию технологий искусственного интеллекта в стране.

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"Белая книга" является результатом сотрудничества Минцифры с экспертами разных отраслей и учитывает интересы широкого круга стейкхолдеров. Ее разработка стала возможна благодаря поддержке Агентства США по международному развитию в рамках Проектов USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" и "Поддержка цифровой трансформации".

Два этапа регулирования ИИ

Основной целью предлагаемого подхода названо обеспечение баланса между поддержкой инноваций и защитой прав человека, способствование развитию конкурентоспособности украинского бизнеса и евроинтеграции. Минцифры предлагает постепенное внедрение регулирования, разделяя этот процесс на два этапа.

Первый этап, который продлится в ближайшие два-три года, предусматривает создание и внедрение ряда инструментов, не имеющих обязательной юридической силы. Среди них – регуляторная песочница, которая позволит компаниям тестировать ИИ-продукты в контролируемой среде, методология оценки влияния ИИ на права человека, инструменты маркировки ИИ, а также добровольные кодексы поведения и рекомендации.

Второй этап регулирования искусственного интеллекта в Украине согласно плану Минцифры предусматривает разработку и внедрение специального закона, который должен стать аналогом Регламента ЕС об искусственном интеллекте. Этот шаг направлен на гармонизацию украинского законодательства с европейскими нормами и стандартами, что обеспечит правовую определенность для разработчиков и пользователей ИИ.

Создание закона призвано обеспечить высокий уровень защиты прав граждан Украины, поскольку Регламент ЕС содержит строгие требования по защите прав человека, включая запрещение дискриминационных алгоритмов и требования по прозрачности работы ИИ-систем.

Отмечается также, что сейчас становится очевидной необходимость создания вместе с законом регуляторного органа, ответственного за контроль и надзор за использованием ИИ в Украине. Это обеспечило бы эффективное внедрение закона и защиту прав граждан.

Однако в Минцифры сетуют, что для создания такого органа необходимо достаточное количество человеческих и финансовых ресурсов, что в условиях войны "очевидно является крайне маловероятным".

По мнению ведомства, гармонизация законодательства и создание прозрачных правил игры в сфере ИИ сделают украинский рынок более привлекательным для иностранных инвесторов, что будет способствовать развитию инноваций и экономики страны.

Минцифры отмечает, что введение закона должно быть поэтапным, с учетом потребностей и возможностей украинского бизнеса и государства, чтобы обеспечить плавный переход к новой регуляторной среде.

Важным аспектом подхода названо также сотрудничество с крупнейшими ШИ-платформами – OpenAI, Microsoft, AWS и Google, занимающими 84% рынка. Ведомство также предлагает привлечь ведущие украинские общественные организации к мониторингу соблюдения прав человека в сфере ИИ и сотрудничеству с платформами для быстрого реагирования на возможные нарушения.

Отмечается, что "Белая книга" отражает видение Министерства цифровой трансформации относительно оптимального подхода к регулированию технологий искусственного интеллекта в Украине, является документом для консультаций и получения обратной связи.

В Минцифры подчеркнули, что открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами в сфере регулирования ИИ. Ведомство при этом подчеркивает, что предлагаемые "Белой книгой" инструменты представляют не исключительный перечень, а скорее "стартовый набор".

Оно готово рассмотреть предложения по усовершенствованию предложенной схемы сотрудничества, а также альтернативные механизмы защиты прав пользователей, ожидая предложения и замечания в течение трех месяцев по электронной почте [email protected] (с темой "Белая книга по ИИ"). Также можно заполнить соответствующие формы по ссылке.

Напомним, что в прошлом году Минцифры разработало дорожную карту регулирования ИИ. Предлагаемый подход базируется на bottom-up принципе, предусматривающем постепенное внедрение регулирования "от меньшего к большему". Министр цифровой трансформации Михаил Федоров еще тогда анонсировал публикацию "Белой книги", где эти вопросы будут раскрыты более подробно.

Отметим также, что в 2023 году Украина подписала международную декларацию Блетчли, посвященную сотрудничеству разных стран в сфере безопасности использования ИИ.

Что думают украинцы об использовании ИИ

По данным опроса Kantar Ukraine, проведенного в январе 2024 года, 78,7% украинцев знают, что такое искусственный интеллект, но только 29,1% респондентов активно используют его в разных сферах жизни.

Однако, согласно опросу, проведенному в апреле 2023 года, 50% украинцев положительно относятся к ИИ, а в октябре 2023 года 73% согласились с тем, что ИИ способен улучшить жизнь человечества. При этом 80% молодежи (18-29 лет) и 82% людей с высшим образованием понимают преимущества ИИ.

Однако существуют и опасения по поводу ИИ: 15% опрошенных считают, что он ведет к деградации человека, 18% беспокоятся о потере рабочих мест, а 14% опасаются угрозы неконтролируемой деятельности ИИ.

Опрос также показал, что только 19,6% респондентов могут распознать текст, созданный ИИ. При этом 34,1% доверяют такому тексту, что указывает на риски манипулирования информацией с помощью ИИ.

Что касается регулирования ИИ, 45% украинцев выразили мнение, что для этого нужен специальный закон, 14% выступили против, а 41% не смогли определиться.

Развитие ИИ в Украине

Добавим, что Украина занимает второе место по количеству компаний в сфере искусственного интеллекта в Центральной и Восточной Европе, уступая только Польше. Сейчас в стране действует более 240 таких компаний, а три крупнейших украинских ШИ-стартапа оцениваются почти в 15 миллиардов долларов.

Украина активно внедряет ИИ в оборону, образование и государственное управление, а инновационные решения украинских компаний уже вышли на международный рынок. Больше всего ШИ-компаний сосредоточено в Киеве (177) и Львове (43), также заметную роль играют Харьков, Днепр и Одесса.

За последние 10 лет количество специалистов в сфере ИИ в Украине выросло в пять раз, достигнув 5,2 тысячи. По словам профильного министра, прогнозируется рост этого количества в 4,3 раза в ближайшие несколько лет. Для этого, по словам Федорова, необходимо перезагрузить образование и наладить сотрудничество между университетами и ШИ-компаниями, чтобы студенты получали практические знания и опыт.

Источник фото: ua.depositphotos.com