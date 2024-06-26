Мінцифри презентувало "Білу книгу" з регулювання ШІ в Україні: які підходи пропонує

Міністерство цифрової трансформації презентувало "Білу книгу з регулювання ШІ в Україні" – документ, що пропонує комплексний підхід до регулювання технологій штучного інтелекту в країні.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

"Біла книга" є результатом співпраці Мінцифри з експертами різних галузей та враховує інтереси широкого кола стейкхолдерів. Її розробка стала можливою завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках Проєктів USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" та "Підтримка цифрової трансформації".

Два етапи регулювання ШІ

Основною метою пропонованого підходу названо забезпечення балансу між підтримкою інновацій та захистом прав людини, сприяючи розвитку конкурентоспроможності українського бізнесу та євроінтеграції. Мінцифри пропонує поступове впровадження регулювання, розділяючи цей процес на два етапи.

Перший етап, який триватиме протягом найближчих двох-трьох років, передбачає створення та впровадження низки інструментів, що не мають обов'язкової юридичної сили. Серед них – регуляторна пісочниця, яка дозволить компаніям тестувати ШІ-продукти в контрольованому середовищі, методологія оцінки впливу ШІ на права людини, інструменти маркування ШІ, а також добровільні кодекси поведінки та рекомендації.

Другий етап регулювання штучного інтелекту в Україні, згідно з планом Мінцифри, передбачає розробку та впровадження спеціального закону, який має стати аналогом Регламенту ЄС про штучний інтелект. Цей крок спрямований на гармонізацію українського законодавства з європейськими нормами та стандартами, що забезпечить правову визначеність для розробників та користувачів ШІ.

Створення закону покликане забезпечити високий рівень захисту прав громадян України, оскільки Регламент ЄС містить суворі вимоги щодо захисту прав людини, включаючи заборону дискримінаційних алгоритмів та вимоги щодо прозорості роботи ШІ-систем.

Зазначається також, що зараз стає очевидною необхідність у створенні разом із законом регуляторного органу, відповідального за контроль та нагляд за використанням ШІ в Україні. Це б забезпечило ефективне впровадження закону та захист прав громадян.

Однак у Мінцифри скаржаться, що для створення такого органу необхідні достатня кількість людських та фінансових ресурсів, що в умовах війни “вочевидь є вкрай малоймовірним”.

На думку відомства, гармонізація законодавства та створення прозорих правил гри у сфері ШІ зроблять український ринок більш привабливим для іноземних інвесторів, що сприятиме розвитку інновацій та економіки країни.

Мінцифри наголошує, що впровадження закону повинно бути поетапним, з урахуванням потреб та можливостей українського бізнесу та держави, щоб забезпечити плавний перехід до нового регуляторного середовища.

Важливим аспектом підходу названо також співпрацю з найбільшими ШІ-платформами - OpenAI, Microsoft, AWS та Google, що займають 84% ринку. Відомство також пропонує залучити провідні українські громадські організації до моніторингу дотримання прав людини у сфері ШІ та співпраці з платформами для швидкого реагування на можливі порушення.

Наголошується, що “Біла книга” відображає бачення Міністерства цифрової трансформації щодо оптимального підходу до регулювання технологій штучного інтелекту в Україні, є документом для консультацій та отримання зворотного звʼязку.

У Мінцифри наголосили, що відкриті до співпраці з усіма зацікавленими сторонами у сфері регулювання ШІ. Відомство при цьому підкреслює, що пропоновані “Білою книгою” інструменти не становлять виключний перелік, а є скоріше “стартовим набором”.

Воно готове розглянути пропозиції щодо удосконалення запропонованої схеми співпраці, а також альтернативні механізми захисту прав користувачів, очікуючи на пропозиції та зауваження протягом трьох місяців на електронну пошту [email protected] (з темою "Біла книга з ШІ"). Також можна заповнити відповідні форми за посиланням.

Нагадаємо, що минулого року ​​Мінцифри розробило дорожню карту регулювання ШІ. Пропонований підхід базується на bottom-up принципі, який передбачає поступове впровадження регулювання “від меншого до більшого”. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ще тоді анонсував публікацію “Білої книги”, де ці питання будуть розкриті більш детально.

Зазначимо також, що у 2023 році Україна також підписала міжнародну декларацію Блетчлі, присвячену співпраці різних країн у сфері безпеки використання ШІ.

Що думають українці про використання ШІ

За даними опитування Kantar Ukraine, проведеного у січні 2024 року, 78,7% українців знають, що таке штучний інтелект, але лише 29,1% респондентів активно використовують його у різних сферах життя.

Однак, згідно з опитуванням, проведеним у квітні 2023 року, 50% українців позитивно ставляться до ШІ, а в жовтні 2023 року 73% погодилися з тим, що ШІ здатний покращити життя людства. При цьому 80% молоді (18-29 років) та 82% людей з вищою освітою розуміють переваги ШІ.

Однак, існують і побоювання щодо ШІ: 15% опитаних вважають, що він веде до деградації людини, 18% турбуються про втрату робочих місць, а 14% побоюються загрози неконтрольованої діяльності ШІ.

Опитування також показало, що лише 19,6% респондентів можуть розпізнати текст, створений ШІ. При цьому 34,1% довіряють такому тексту, що вказує на ризики маніпулювання інформацією за допомогою ШІ.

Щодо регулювання ШІ, 45% українців висловили думку, що для цього потрібен спеціальний закон, 14% виступили проти, а 41% не змогли визначитися.

Розвиток ШІ в Україні

Додамо, що Україна займає друге місце за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту у Центральній та Східній Європі, поступаючись лише Польщі. Наразі в країні діє понад 240 таких компаній, а три найбільші українські ШІ-стартапи оцінюються майже в 15 мільярдів доларів.

Україна наразі активно впроваджує ШІ в оборону, освіту та державне управління, а інноваційні рішення українських компаній вже вийшли на міжнародний ринок. Найбільше ШІ-компаній зосереджено у Києві (177) та Львові (43), також помітну роль відіграють Харків, Дніпро та Одеса.

За останні 10 років кількість фахівців у сфері ШІ в Україні зросла вп'ятеро, сягнувши 5,2 тисячі. За словами профільного міністра, прогнозується зростання цієї кількості в 4,3 рази у найближчі кілька років. Для цього, за словами Федорова, необхідно перезавантажити освіту та налагодити співпрацю між університетами та ШІ-компаніями, щоб студенти отримували практичні знання та досвід.

Джерело фото: ua.depositphotos.com