AI4Future: Головні ШІ-новини тижня

Цей тиждень започаткував новий етап розвитку світового ринку ШІ – 1 серпня набув чинності закон ЄС про ШІ (так званий EU AI Act), який є першою спробою у світі регулювати ШІ на основі ризіків. Європейський ШІ-Офіс (EU AI office) вже розпочав багатосторонні консультації із стейкхолдерами ринку щодо правил роботи ШІ-моделей загального призначення. Справа в тому, що основний ШІ-Закон є верхньрівневим документом, і передбачає додаткову розробку детальних рекомендацій і правил.

Набрання чинності EU AI Ac означає, що світові законодавчі ініціативи враховуватимуть існуючий фундаментальний досвід, навіть з огляду на потребу його адаптації під локальну специфіку. Так, цього тижня Британія зробила ряд важливих заяв в області регулювання ШІ. Зокрема, новий Уряд анонсував створення ШІ-підрозділу для розробки Плану дій з розвитку ШІ і стратегічне бачення подальших кроків (в числі яких розгляд AI Bill і початок консультацій з ринком), а також скорегував раніше затверджені Консерваторами плани щодо фінансування ШІ-індустрії, маючи на меті впорядкувати мільярдні непрофінансовані зобов’язання.

Цікава новина від аргентинського уряду щодо намірів використовувати ШІ для цілей скорочення злочинності дає чітке розуміння, що запровадження ШІ тісно пов’язане з питанням етичності і забезпечення прав громадян, що, до речі, є основою світових ініціатив в розрізі ШІ-регулювання.

Окрім цього регулятори занепокоєні зростанням концентрації бігтеку на ринку ШІ (що веде до створення монополій), і роблять перші кроки для вирішення цієї проблеми. Новина про початок розслідування регуляторним органом з конкуренції Британії (СМА) щодо зв'язків Alphabet з ШІ-компанією Anthropic свідчить саме про це. По решті новин ми можемо бачити прогрес у впровадженні ШІ-технологій компаніями різних індустрій, які інвестують мільони задля вдосконалення своїх сервісів і продуктів, і покращення споживацького досвіду.

Отже, що нового сталося за тиждень

1 серпня набрав чинності Закон ЄС про ШІ (EU AI Act). Цей закон є першою у світі спробою широко регулювати ШІ на основі ризикового підходу.

Закон буде застосовуватися до будь-яких систем штучного інтелекту (ШІ), які вже використовуються або розробляються. Законодавці прийняли закон у березні цього року, але його публікація в офіційному журналі Європейської комісії в липні запустила процес набрання ним чинності.

Дата 1 серпня встановлює низку дат і графіків на місяці та роки вперед для ознайомлення компаній, які використовують ШІ в будь-якій якості, з новими вимогами і підготовки до них. Закон про ШІ оцінює компанії на основі ризику, пропонуючи чотири типи: відсутність ризику, мінімальний ризик, високий ризик та заборонені системи ШІ.

ЄС повністю заборонить певні практики з лютого 2025 року, зокрема ті, що маніпулюють прийняттям рішень користувачем або розширюють бази даних розпізнавання облич за допомогою збору інформації з інтернету.

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Банк J.P.Morgan запустив власний чатбот на основі ШІ під назвою LLM Suite, який виконує аналітичну роботу

Близько 50,000 співробітників використовують розроблену банком модель для підвищення власної продуктивності.

Банк почав впроваджувати генеративний штучний інтелект, повідомивши співробітникам, що його власна версія OpenAI’s ChatGPT може виконувати аналітично-дослідницькі функції, допомагатиме з написанням, генерацією ідей та підсумовуванням документів через доступ до сторонніх моделей.

Це впровадження є одним із найбільших прикладів застосування великих мовних моделей на Волл-стріт. Morgan Stanley також співпрацює з OpenAI, запустивши власного AI-асистента для радників з управління капіталом.

J.P.Morgan планує витратити близько $17 млрд. на технології цього року і вже залучив 2 000 експертів з ШІ та машинного навчання і аналітиків даних.

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Новий Уряд Великобританії анонсував стратегічне ШІ-бачення і амбітні плани щодо використання ШІ задля стимулювання зростання економіки.

Так, було анонсовано створення ШІ-підрозділу, який займатиметься прискоренням використання ШІ для покращення життя людей шляхом вдосконалення послуг та розробки нових продуктів. Крім того, анонсовані плани щодо фокусу у регулюванні на сталі ШІ-моделі загального призначення (такі як ChatGPT), а не загалом, з метою не заважати розвитку ШІ-інновацій. Розгляд у першому читанні закону про ШІ (AI Bill) передбачається цього року, а консультації з ринком розпочнуться незабаром. Окрім того, новий уряд заморозив фінансування деяких раніше заявлених Консерваторами, але не профінансованих проєктів, на суму 1,3 млрд. фунтів, пояснивши це впорядкуванням мільярних непрофінансованих зобов’язань.

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Cohere залучає $500 млн., щоб обійти конкурентів

Cohere, стартап у сфері генеративного ШІ, заснований колишніми дослідниками Google, залучив $500 млн. нових інвестицій від таких компаній, як Cisco, AMD та Fujitsu. У раунді також взяли участь канадський пенсійний інвестиційний фонд PSP Investments і експортно-кредитна агенція Канади EDC, що оцінили компанію з Торонто (Cohere) у $5,5 млрд., за даними Bloomberg. Це більше ніж удвічі перевищує оцінку стартапу рік тому у червні 2023 року, коли він залучив $270 млн. від Inovia Capital та інших, на сьогоднішній день підвищивши загальну суму залучених коштів до $970 млн.

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Регулятор з питань конкуренції Великої Британії розслідує зв'язки Alphabet з ШІ-компанією Anthropic

Регулятор з питань конкуренції Великої Британії (CMA) підтвердив розслідування партнерства материнської компанії Google (якою є Alphabet) з компанією Anthropic через побоювання щодо впливу на конкуренцію на ринку ШІ. Alphabet інвестувала понад $2 млрд. в Anthropic за кілька раундів фінансування, що є звичним підходом у технологічному секторі. Проте цей підхід привернув увагу регулятора. Раніше цього року CMA опублікувало звіт, в якому йдеться про ризики для прозорої конкуренції в ШІ-сфері, виділивши "взаємопов'язану мережу" з понад 90 партнерств та інвестицій від великих технологічних компаній, таких як Alphabet, Amazon, Apple і Microsoft.

Так, Amazon і Alphabet значно інвестували в Anthropic, а Microsoft є найбільшим інвестором у ChatGPT - виробника OpenAI. OpenAI також співпрацює з Apple для інтеграції ChatGPT у майбутні покоління iPhone.

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Світ побачив першу версію Apple Intelligence

Мова йде про набір функцій ШІ, які покращать Siri, автоматично генеруватимуть електронні листи та зображення і сортуватимуть сповіщення. Новий програмний пакет під назвою Apple Intelligence був випущений у бета-версії для розробників iOS 18.1. Він також доступний для iPad і Mac. Наразі його можуть тестувати розробники. Проте, щоб отримати доступ до сервісу, який допускає більш складні звернення до серверів Apple, потрібно буде зареєструватися у листі очікування. Пізніше цього року цей пакет буде доступний для загального користування.

Apple Intelligence є важливою ініціативою для Apple. Інвестори сподіваються, що тісна інтеграція AI з операційною системою Apple сприятиме великій хвилі оновлень у найближчі роки, особливо з огляду на те, що система працюватиме лише на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max та новіших моделях.

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Європейський ШІ-Офіс (EU AI office) розпочав багатосторонні консультації із стейкхолдерами ринку щодо правил роботи ШІ-моделей загального призначення

Консультації повʼязані із нещодавно прийнятим AI Act, основним європейським законом по ШІ, який є верхньорівневим документом і потребує деталізацій, і стосуватимуться «trustworthy» (вартих довіри) моделей ШІ загального призначення - до яких, наприклад, відноситься ChatGPT. Період консультацій триватиме до 10 вересня.

Як каже ШІ-Офіс, консультаціі є можливістю для всіх зацікавлених сторін висловити свої думки з питань, охоплених першим Кодексом практики, який має детально викласти правила для провайдерів ШІ-моделей загального призначення. До діалогу запрошуються академічні кола, незалежні експерти, представники індустрії, а також громадські організації, правовласники та державні органи.

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Аргентина використовуватиме ШІ для «передбачення майбутніх злочинів», але експерти занепокоєні правами громадян

Цього тижня президент країни Хав'єр Мілей створив Підрозділ ШІ, який відповідатиме за безпеку і за словами законодавців використовуватиме «алгоритми машинного навчання для аналізу історичних даних про злочини з метою передбачення майбутніх злочинів». Очікується, що буде розгорнуто програмне забезпечення для розпізнавання облич, щоб ідентифікувати «розшукуваних осіб», контролю соціальних мереж та аналізу відеозаписів з камер спостереження в режимі реального часу для виявлення підозрілих дій. Amnesty International висловила занепокоєння, що цей крок може порушувати права людини.

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