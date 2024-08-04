70% людей вважають жарти від ChatGPT смішнішими за жарти звичайних людей – дослідження

Жарти, згенеровані штучним інтелектом, викликають більше сміху, ніж ті, які створюють люди. Дослідження, опубліковане 3 липня в журналі PLOS ONE, показує, що 70% учасників вважають жарти від ChatGPT смішнішими, ніж створені звичайними авторами. Це відкриття піднімає питання щодо впливу технологій на зайнятість у сфері розваг.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному Університетом Південної Каліфорнії (USC).

Дослідницька група на чолі з докторантом Дрю Горенцом із Коледжу літератури, мистецтв і наук USC Dornsife поставила перед собою завдання порівняти реакцію людей на жарти, створені штучним інтелектом, із жартами, написаними людьми. Вони з'ясували, що лише 25% учасників оцінили жарти від людей як смішніші і ще 5% визнали обидва джерела однаково смішними. Результати залишилися стабільними незалежно від демографічних відмінностей серед учасників.

Дослідження проводилося в два етапи. У першому дослідженні ChatGPT і 105 учасників виконали три завдання, кожне з яких містило три підказки. У другому етапі дослідження вчені порівняли заголовки, створені ChatGPT у стилі сатиричного видання The Onion, з оригінальними заголовками цього видання.

В обох випадках, учасники оцінили заголовки від ChatGPT так само високо, як і роботи професійних гумористів.

Науковці зазначають, що ці результати можуть мати серйозні наслідки для професійних комедіантів та сценаристів, оскільки розвиток мовних моделей, таких як ChatGPT, може стати загрозою їхньому працевлаштуванню. Проте для тих, хто шукає способи урізноманітнити повсякденне спілкування гумором, такі технології можуть стати корисним інструментом.

"Оскільки ChatGPT сам не може відчувати емоції, але він розповідає нові анекдоти краще, ніж звичайна людина, ці дослідження доводять, що вам не потрібно відчувати емоції від оцінки гарного жарту, щоб самому розповісти дійсно хороший жарт", — сказав Горенц.

Дослідження привертає увагу до змін, які штучний інтелект може принести в сферу розваг, і викликає занепокоєння щодо майбутнього творчих професій.

Друге дослідження між ChatGPT і професійними гумористами

Щоб побачити, як ChatGPT може протистояти професійним гумористам, дослідники провели друге дослідження, у якому вони кинули виклик ChatGPT розробити нові заголовки в сатиричному стилі The Onion. Потім вони попросили іншу групу з 200 учасників оцінити те, на скільки смішними були оригінальні заголовки Onion і нові заголовки, створені ChatGPT. Учасники знайшли заголовки ChatGPT такими ж смішними, як і оригінальні заголовки Onion.

Горенц сказав, що його ідея дослідження частково виникла в результаті дебатів у світі розваг щодо занепокоєння письменників щодо використання великих мовних моделей (LLM), таких як ChatGPT, у виробництві розваг. Питання посилилося нещодавніми голлівудськими страйками письменників і акторів, які бояться, що прийняття великих мовних моделей становить загрозу існування для їхніх професій, мистецтва та людської творчості.

"Наслідки більш позитивні для людей, які просто хочуть пожинати переваги піднесення свого повсякденного спілкування за допомогою дози гумору. Але для професійних сценаристів комедій наші результати свідчать про те, що магістратури можуть становити серйозну загрозу працевлаштуванню", — написав він.

Додамо, OpenAI представила нову економічну модель штучного інтелекту під назвою GPT-4o mini, яка дозволяє знизити витрати на використання штучного інтелекту і розширити його застосування.

GPT-4o mini продемонструвала високі результати у тестах на розуміння та аналіз тексту, досягнувши 82% на MMLU. Такий результат означає, що модель здатна ефективно розуміти та інтерпретувати текстову інформацію.

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