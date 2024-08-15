Яким стане лідерство із технологіями ШІ

Лідерство з технологіями ШІ буде трансформуватися, підлаштовуючись під нові реалії та виклики. Сьогодні основне завдання лідера – задавати напрямок. Решта – це справа команди, системи та швидкості адаптації, які лідер попередньо налагодив.

Проте, фігура лідера невпинно еволюціонує, а успішні керівники використовують ШІ для поповнення своїх можливостей. Існує кореляція між результативністю роботи компанії та ставленням її керівництва до ШІ. Найуспішніші компанії приблизно вдвічі частіше активно використовують ШІ, порівняно з більш повільно зростаючими підприємствами.

Ці професіонали використовують штучний інтелект:

щоб звільнити час та підвищити ефективність робочих процесів;

стимулювати зростання бізнесу;

бути на крок попереду конкурентних загроз;

розвивати свої лідерські якості разом із зростанням використання ШІ.

Наприклад, я розробила собі асистента який аналізує тренди ринку і вчасно надає рекомендації, на що звернути увагу. Зараз намагаються піти ще далі, та на основі зібраної статистики і предиктивної аналітики (predictive analytics) прогнозувати рух ринку та вчасно виходити з правильними пропозиціями, і тим самим бути на крок попереду конкурентів.

З моменту випуску ChatGPT від OpenAI у листопаді 2022 року ШІ подається як вирішення всіх корпоративних проблем. Минулого року Кремнієва долина вклала 29 мільярдів доларів у розробку систем ШІ і активно їх продає.

На сьогоднішній день 80% роботи, яку виконує виконавчий директор, можна замінити інформаційними технологіями. ШІ дозволяє оптимізувати роботу вищого керівництва, скоротивши його чисельність.

ШІ ставить під сумнів необхідність генерального директора.Повністю автоматизовані виробництва, або "темні фабрики", можуть обзавестися аналогами на самому верху корпоративної ієрархії — повністю автоматизованою системою управління або "темною радою директорів".

Платформа онлайн-навчання edX, створена адміністраторами Гарварда та Массачусетського технологічного інституту, минулого літа опитала сотні керівників. Майже половина опитаних заявили, що "більша частина" або "вся" роль вищого рівня повинна бути повністю автоматизована або замінена ШІ.

Це не просто фантазія про майбутнє

Деякі успішні компанії вже почали експериментувати з ШІ-лідерами, навіть якщо це поки що переважно спосіб заявити про себе. Китайська компанія NetDragon Websoft, що спеціалізується на онлайн-іграх та нараховує 5000 співробітників, у 2022 році призначила "замінюючого виконавчого директора з ШІ" на ім’я Танг Юй. Засновник компанії Децзянь Лю заявив, що штучний інтелект – це майбутнє корпоративного управління і частина просування NetDragon у професійне співтовариство в метавсесвіті.

Хочу зазначити, що деякі управляли своїми ризиками на папері та в Excel ще в минулому столітті. А декому щось заважає побудувати ризик-менеджмент до сьогоднішнього дня – слабкий менеджмент, сумнівна культура та неосвіченість.

Ті, хто вміє будувати сьогодні без ШІ – завтра побудує більш досконало з ШІ. А ті, хто зігрітий надією, що ШІ розгрібе його автоматизований бардак, – отримає "розумово відсталий" ШІ.

Зміни, які ШІ принесе в корпорації на найвищих стратегічних рівнях управління, будуть такими ж або більш значними, як на нижчих рівнях.

Прогноз Джека Ма, колишнього глави китайської компанії інтернет-торгівлі Alibaba, що через 30 років "робот, швидше за все, красуватиметься на обкладинці журналу Time як найкращий виконавчий директор", ймовірно, здійсниться.