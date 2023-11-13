Какое практическое применение урбанистики для бизнеса и горожан?

Около 10 лет назад в просторы украинских городов пришло новое слово – урбанистика. Сначала — преимущественно в качестве определения инициатив, связанных с развитием велосипедной инфраструктуры и запрета хаотической застройки и МАФов. Впоследствии – как более комплексное понятие, определяющее особый подход к планированию и созданию городской среды, в центре которой – взаимодействие с жителями.

С мая первое урбанистическое исследование города проходит в Луцке. Какова практическая польза такого исследования не только для решения глобальных вызовов типа транспортных путей или восстановления рекреационных зон, но и для каждого лучанина в частности?

Представим нескольких жителей города — разных по социальному статусу, роду занятий, возрасту, стилю жизни, планам на будущее и проанализируем, чем для каждого из них могут быть полезны урбанистические исследования.

Предприниматель, имеющий свою сеть магазинов и желающий развивать ее

Владельцу торговой сети важно понимать, в каких районах города эта ниша не закрыта, и в то же время где проживает много людей. То же касается и заведений питания, социальной сферы – парикмахерские, спортзалы, стоматологические клиники. Таких данных сейчас очень мало в городах, но их можно получить благодаря урбанистическому исследованию и карте плотности населения и демографическому портрету жителя определенных микрорайонов.

Более того, к нам уже обращались представители одной местной торговой сети с таким запросом. Мы предоставили им предварительные результаты исследования, и это помогло им выбрать правильную локацию.

IТ-специалист

Айтишники привыкли мыслить рационально. Они четко знают, что платят налоги и взаимно имеют право ожидать от города, чтобы он развивался и обеспечивал комфортную жизнь. Айтишник готов приобщаться к этому не только уплатой налогов, но и помогать организовать интересные и важные активности.

Урбанистическое исследование предлагает ему карту функционального разнообразия в городе. Он сравнил ее с плотностью населения и понял, что те места, где проживает много людей, но низкое функциональное разнообразие — больше всего нуждаются в развитии. Айтишник предложил друзьям идею, и они организовали в одной из таких локаций место для проведения ивентов. Это расшевелило весь район и сделало жизнь более интересной и насыщенной, а для айтишника – это еще один источник прибыли.

А еще айтишник — человек мира. Он много ездил, имеет друзей и партнеров во многих странах, и ему хочется привозить в свой город иностранцев и показывать, как хорош и самобытен он. Урбан-исследование поможет ему построить маршрут, куда идти и показывать гостям.

Глава ОСМД

Данные из урбанистического исследования также могут быть интересны и важны для главы ОСМД. Он услышал, что сейчас стартовала городская программа, в рамках которой ему может быть отремонтирован двор.

Он увидел в интернете урбанистическое исследование и тщательно изучил свой район: где есть зеленые зоны и места отдыха, какие улицы примыкают к его двору и какими путями удобно передвигаться, сколько парковочных мест рядом. Он теперь хочет, чтобы пространство у его дома было удобным и разным, продуманным не только для автомобилей, но и для пешеходов. Он подсмотрел несколько интересных идей в исследовании и приобщил местных специалистов к тому, чтобы все эти идеи воплотить.

Это несколько примеров практического применения информации из первого урбанистического исследования Луцка. Этот документ позволит определить долгосрочное видение и цели развития города, а собранные данные помогут лучанам найти наиболее перспективные пути для этого.

Речь идет как о повышении уровня жизни в городе в целом, так и о новых возможностях для каждого отдельного жителя – в бизнесе, в более интересном досуге, в лучших условиях для проживания.