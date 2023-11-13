Яке практичне застосування урбаністики для бізнесу та містян?

Близько 10 років тому у простори українських міст прийшло нове слово — урбаністика. Спершу — переважно як означення ініціатив, пов’язаних із розвитком велосипедної інфраструктури і заборони хаотичної забудови та МАФів. Згодом — як більш комплексне поняття, яке визначає особливий підхід до планування та творення міського середовища, в центрі якого — взаємодія з мешканцями.

Із травня перше урбаністичне дослідження міста відбувається у Луцьку. Яка практична користь такого дослідження не лише для вирішення глобальних викликів типу транспортних шляхів чи відновлення рекреаційних зон, а й для кожного лучанина зокрема?

Уявімо кількох мешканців міста — різних за соціальним статусом, родом занять, віком, стилем життя, планами на майбутнє і проаналізуємо, чим для кожного із них можуть бути корисними урбаністичні дослідження. Отож:

Підприємець, який має свою мережу магазинів і хоче розвивати її

Власнику торгової мережі важливо розуміти, в яких районах міста ця ніша не закрита, і в той же час — де проживає багато людей. Те саме стосується і закладів харчування, соціальної сфери — перукарні, спортзали, стоматологічні клініки. Таких даних зараз дуже мало є в містах, але їх можна отримати завдяки урбаністичному дослідженню і карті щільності населення та демографічному портрету жителя певних мікрорайонів.

Більше того —до нас уже зверталися представники однієї місцевої торговельної мережі із таким запитом. Ми надали їм попередні результати дослідження і це допомогло їм вибрати правильну локацію.

ІТ-спеціаліст

ІТ-вці звикли мислити раціонально. Вони чітко знають, що сплачують податки і навзаєм мають право очікувати від міста, щоб воно розвивалося та забезпечувало комфортне життя. ІТ-вець готовий долучатися до цього не тільки сплатою податків, а й допомагати організувати цікаві та важливі активності.

Урбаністичне дослідження пропонує йому карту функціонального різноманіття в місті. Він порівняв її зі щільністю населення і зрозумів, що ті місця, де проживає багато людей, але є низьке функціональне різноманіття — найбільше потребують розвитку. Айтівець запропонував друзям ідею і вони організували в одній із таких локацій місце для проведення івентів. Це розворушило весь район і зробило життя більш цікавим та насиченим, а для айтівця – це ще одне джерело прибутку.

А ще цей ІТ-вець — людина світу. Він багато їздив, має друзів і партнерів в багатьох країнах, і йому хочеться привозити в своє місто іноземців і показувати, яким гарним та самобутнім воно є. Урбан-дослідження допоможе йому побудувати маршрут, куди йти і що показувати гостям.

Голова ОСББ

Дані із урбаністичного дослідження також можуть бути цікавими і важливими для голови ОСББ. Він почув, що зараз стартувала міська програма, в рамках якої йому можуть відремонтувати двір.

Він побачив в інтернеті урбаністичне дослідження і ретельно вивчив свій район: де є зелені зони і місця для відпочинку, які вулиці примикають до його двору і якими шляхами зручно пересуватися, скільки паркувальних місць є поруч. Він тепер хоче, щоб простір біля його будинку був зручним і різним, продуманим не тільки для автомобілів, а й для пішоходів. Він підглянув декілька цікавих ідей в дослідженні і долучив місцевих спеціалістів для того, щоб всі ці ідеї втілити.

Це — декілька прикладів практичного застосування інформації із першого урбаністичного дослідження Луцька. Цей документ дозволить визначити довгострокову візію та цілі розвитку міста, а зібрані дані допоможуть лучанам знайти найбільш перспективні шляхи для цього. Мова йде як про підвищення рівня життя в місті загалом, так і про нові можливості для кожного окремого мешканця — у бізнесі, в цікавішому дозвіллі, в кращих умовах для проживання.