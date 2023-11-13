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Яке практичне застосування урбаністики для бізнесу та містян?
Близько 10 років тому у простори українських міст прийшло нове слово — урбаністика. Спершу — переважно як означення ініціатив, пов’язаних із розвитком велосипедної інфраструктури і заборони хаотичної забудови та МАФів. Згодом — як більш комплексне поняття, яке визначає особливий підхід до планування та творення міського середовища, в центрі якого — взаємодія з мешканцями.
Із травня перше урбаністичне дослідження міста відбувається у Луцьку. Яка практична користь такого дослідження не лише для вирішення глобальних викликів типу транспортних шляхів чи відновлення рекреаційних зон, а й для кожного лучанина зокрема?
Уявімо кількох мешканців міста — різних за соціальним статусом, родом занять, віком, стилем життя, планами на майбутнє і проаналізуємо, чим для кожного із них можуть бути корисними урбаністичні дослідження. Отож:
Підприємець, який має свою мережу магазинів і хоче розвивати її
Власнику торгової мережі важливо розуміти, в яких районах міста ця ніша не закрита, і в той же час — де проживає багато людей. Те саме стосується і закладів харчування, соціальної сфери — перукарні, спортзали, стоматологічні клініки. Таких даних зараз дуже мало є в містах, але їх можна отримати завдяки урбаністичному дослідженню і карті щільності населення та демографічному портрету жителя певних мікрорайонів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Більше того —до нас уже зверталися представники однієї місцевої торговельної мережі із таким запитом. Ми надали їм попередні результати дослідження і це допомогло їм вибрати правильну локацію.
ІТ-спеціаліст
ІТ-вці звикли мислити раціонально. Вони чітко знають, що сплачують податки і навзаєм мають право очікувати від міста, щоб воно розвивалося та забезпечувало комфортне життя. ІТ-вець готовий долучатися до цього не тільки сплатою податків, а й допомагати організувати цікаві та важливі активності.
Урбаністичне дослідження пропонує йому карту функціонального різноманіття в місті. Він порівняв її зі щільністю населення і зрозумів, що ті місця, де проживає багато людей, але є низьке функціональне різноманіття — найбільше потребують розвитку. Айтівець запропонував друзям ідею і вони організували в одній із таких локацій місце для проведення івентів. Це розворушило весь район і зробило життя більш цікавим та насиченим, а для айтівця – це ще одне джерело прибутку.
А ще цей ІТ-вець — людина світу. Він багато їздив, має друзів і партнерів в багатьох країнах, і йому хочеться привозити в своє місто іноземців і показувати, яким гарним та самобутнім воно є. Урбан-дослідження допоможе йому побудувати маршрут, куди йти і що показувати гостям.
Голова ОСББ
Дані із урбаністичного дослідження також можуть бути цікавими і важливими для голови ОСББ. Він почув, що зараз стартувала міська програма, в рамках якої йому можуть відремонтувати двір.
Він побачив в інтернеті урбаністичне дослідження і ретельно вивчив свій район: де є зелені зони і місця для відпочинку, які вулиці примикають до його двору і якими шляхами зручно пересуватися, скільки паркувальних місць є поруч. Він тепер хоче, щоб простір біля його будинку був зручним і різним, продуманим не тільки для автомобілів, а й для пішоходів. Він підглянув декілька цікавих ідей в дослідженні і долучив місцевих спеціалістів для того, щоб всі ці ідеї втілити.
Це — декілька прикладів практичного застосування інформації із першого урбаністичного дослідження Луцька. Цей документ дозволить визначити довгострокову візію та цілі розвитку міста, а зібрані дані допоможуть лучанам знайти найбільш перспективні шляхи для цього. Мова йде як про підвищення рівня життя в місті загалом, так і про нові можливості для кожного окремого мешканця — у бізнесі, в цікавішому дозвіллі, в кращих умовах для проживання.