Креатив B2B: как доносить бизнесу свои идеи? Опыт украинской студии дизайна интерьера

Вадим Зюзюк, архитектор и дизайнер с 20-летним опытом, основатель студии Znak Design, рассказал о своих подходах к сотрудничеству с бизнесом, которые помогают креативу реализоваться, бизнесу — быть эффективным, а также найти общий язык с клиентами и отстоять свои ценности.

Работать с украинским бизнесом — всегда интересный вызов, ведь он в большинстве своем приветливо воспринимает «бешеные» идеи и творческие эксперименты. Коммерческие интерьеры можно клепать как пирожки, и все они будут хороши, как визуализации с IKEA, но без принципиальной разницы и чего-то особенного. Хорошо, что большинству заказчиков это не интересно так же, как нам. Но самой по себе креативной идеи маловато — нужно ее правильно донести и учесть множество нюансов.

Быть твердо-мягким в переговорах

Это значит уметь отстаивать свои идеи, но ощущать пределы допустимого. То есть уметь объяснить, почему именно без этой удивительной картины на стене интерьер не сложится. При этом важно, чтобы "бешеный" креатив не мешал функциональности. Работая с бизнесом, нельзя к этому относиться по принципу "я художник, я так вижу". Когда страдает функционал — значит, что в проекте что-то не так. Design thinking в действии.

Никакой бизнес не купит креативный продукт просто потому, что он выглядит прикольно — это всегда оценка с точки зрения эффективности. Именно поэтому нужно осознавать роль каждой детали своего креатива в бизнесе клиента и уметь объяснить это. И чем эмпатичнее будет тот, кто ведет переговоры с заказчиком, тем лучше, ведь люди разные и не все могут четко проговаривать, чего хотят.

Иногда мы сталкиваемся с такими жесткими финансовыми ограничениями со стороны заказчика, которые не оставляют пространства для реализации как дизайнеров. И тогда приходится отказываться от таких проектов. Ведь удовлетворение клиента — базовая ценность, равно как и удовлетворение нашей команды от работы. Это напрямую влияет на атмосферу в команде и на качество проектов.

Испытывать идеи реальностью

Необходимо постоянно быть настроенным на поиск лучшего решения. Не привязываться к идее, а быть внимательным к процессу. Для креативщиков это может быть больно – упускать возможность реализовать интересный и целостный концепт. Но без гибкости работать с B2B-заказчиками будет сложно.

Идея может не выдержать не только критики клиента, но и реальности, которая, как говорится, вносит свои коррективы. Например, сейчас мы работаем над проектированием большого магазина, в котором планировали лифт и красивую лестницу вокруг него. Но в процессе выяснилось, что для этого нужно будет демонтировать существующее и сделать новое перекрытие в помещении, что значительно увеличивает финансовые вложения и продлевает срок проекта. Поэтому пришлось отказаться от начального расположения лифта.

Другой пример: мы делали проект ресторана в центре Киева, в старом кирпичном здании. Снаружи кирпич был окрашен в черный и частично зашит гипсокартоном, и когда мы его очистили, то увидели, что он кое-где избит, кое-где открылись ниши с коммуникациями. И здесь мы снова вносили изменения в первоначальный проект, и добавился еще один этап работы.

Разрушать стереотип о креативниках как о неорганизованных людях

Творческий беспорядок действительно существует, особенно в начале проекта, когда множество деталей и факторов еще не упорядочено. Есть специалисты, постоянно работающие в хаотическом творчестве и им так комфортно. И это может быть приемлемо в ситуации, когда фрилансер работает над маленьким проектом. Но когда креативный бизнес становится командным, он в любом случае становится структурированным, организованным, в противном случае им будет невозможно управлять. Поэтому клиентам не стоит опасаться сотрудничества со студиями и агентствами из-за боязни неорганизованности креативщиков. Впрочем, стоит отдать должное — бизнес клиенты прислушиваются к дизайнерам как к профессионалам, учитывают их взгляды и мнения.

Во многих европейских странах найм дизайнеров интерьера как креативщиков не очень распространенная вещь, это скорее технический специалист по дизайну. Ситуация обусловлена ограничениями в выборе производителей предметов интерьера, допустимыми бюджетами, да и вообще европейцы относятся к этому проще. Для них условный интерьер с IKEA вполне приемлем. У нас, напротив, чрезвычайно развита эта сфера, и четко сложившиеся потребности бизнеса в эстетике — исключительный дизайн дает весомые конкурентные преимущества на этом рынке.