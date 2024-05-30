"Кредитные каникулы" во время войны: как это работает

Под термином “кредитные каникулы” большинство граждан понимают освобождение заемщика от любых платежей в течение определенного периода времени. И действительно, именно такая схема решения вопроса задержек платежей по кредитам была использована украинскими банками в начале полномасштабного вторжения.

Большинство банков внесли изменения в график погашения и отсрочили ежемесячные платежи по кредитам на несколько месяцев. На тот момент это дало заемщикам время и понимание личной ситуации и соответственно возобновление платежей по займам.

Замечу, что кредитные каникулы с переносом всех платежей на будущее имеют смысл только на короткие периоды и в случаях экстремальных событий, которым, например, стала военная агрессия против Украины. В других случаях применение подобного подхода ведет к "хроническим недугам", ведь ни банк, ни заемщик сдвинув все платежи не решают, а лишь усложняют проблему. Долг будет расти, и в какой-то момент ситуация может зайти в тупик, и ее уже нельзя будет решить минимальными потерями, например только продажей имущества, приобретенного за кредитные средства.

Со второй половины 2022 года, когда благодаря ВСУ угроза оккупации страны прошла и страна медленно возвращалась к более или менее привычному "ритму" (оживился бизнес, люди приступили к работе и т.д.) банки отказались от практики отсрочки платежей (кредитных каникул) и вернулись к привычной практике реструктуризации, основным правилом которой является: долг по кредиту не должен расти после реструктуризации, а также банк должен иметь определенную уверенность в перспективах погашения долга.

Соответственно сейчас рассчитывать на получение полноценных кредитных каникул, то есть перенос на будущее всех платежей, не стоит.

Обоюдная проблема

Не погашаемые кредиты являются значительной проблемой, как для заемщика, так и для кредитора. В частности, заемщик получает отрицательную кредитную историю, перспективы получения новых кредитов в будущем уменьшаются с каждым днем просрочки, долг растет (проценты начисляются), и рано или поздно по определению суда его имущество выставляется на продажу, а остаток задолженности ежемесячно списывается с заработной платы.

Кредитор со своей стороны вынужден формировать резервы, платить заработную плату юристам и "проблемникам", платить судебное и исполнительное собрание. Кредитор теряет доход, благодаря которому должен обеспечить своевременность выплаты процентов по депозитам и т.п.

Соответственно, в решении проблемы непогашенного кредита всегда заинтересованы обе стороны, если обычно целью получения кредита изначально не было мошенничество заемщика или кредитора.

Банки почти всегда готовы договариваться о реструктуризации проблемных кредитов, ведь заинтересованы в качественном кредитном портфеле. Но реструктуризация, а тем более кредитные каникулы, не во всех случаях является панацеей.

Кому "светит" реструктуризация

Теперь заемщику могут предложить реструктуризацию, если он хотя бы частично обслуживает кредит, и имеет возможность в ближайшие месяцы платить проценты, которые будут начисляться после проведения реструктуризации.

В таком случае основными инструментами реструктуризации могут быть:

Продление срока кредита и соответственно уменьшение ежемесячных платежей. Увеличение кредита на сумму уже просроченных платежей.

Установление каникул на уплату платежей по основному долгу в течение нескольких месяцев, когда заемщик будет платить только проценты по кредиту.

В редких случаях может рассматриваться уменьшение процентной ставки по кредиту на определенный период.



Как не попасть в "тиски"

Предоставление и получение кредита в военное время очень ответственная операция как для заемщика, так и кредитора. С одной стороны кредит, например, открывает новые возможности для развития бизнеса, приобретения необходимого товара, проведения ремонта дома и т.д., а с другой — кредит может стать обузой, которая испортит жизнь гражданина. Поэтому потенциальным заемщикам важно принимать решение о необходимости взятия кредита только после детального и полного анализа собственного финансового положения и перспектив.

В случае малейших проблем с обслуживанием уже полученного кредита очень важно поддерживать связь с банком и пытаться вовремя решить проблему. Иногда, понимая, что финансовое состояние не позволяет платить кредит, следует, например, быстро продать приобретенную в кредит машину и погасить долг. Это более разумное решение, хоть и кажется достаточно трудным.

Однако противовес ему — рост долга, расходы на юриста и суд, частного исполнителя и т.д. Кроме того, и кредитная история исключит возможность получения каких-либо кредитов в будущем, да и работодатели более тщательно относятся к кредитной истории, обращают внимание на незакрытые исполнительные производства.

Но самое важное — банк всегда готов отнестись к проблеме с пониманием и предложить оптимальное решение, удовлетворяющее как заемщика, так и кредитора.