“Кредитні канікули” під час війни: як це працює

Під терміном “кредитні канікули” більшість громадян розуміє звільнення позичальника від будь-яких платежів протягом певного періоду часу. І дійсно саме така схема розв'язання питання затримок платежів за кредитами була використана українськими банками на початку повномасштабного вторгнення.

Більшість банків внесли зміни в графіки погашення і відтермінували щомісячні платежі за кредитами на кілька місяців. На той момент це дало позичальникам час для та розуміння особистої ситуації та відповідно поновлення платежів за позиками.

Зауважу, що кредитні канікули з перенесенням всіх платежів на майбутнє мають сенс лише на короткі періоди та у випадках екстремальних подій, якою, наприклад, стала воєнна агресія проти України. В інших випадках застосування подібного підходу веде до “хронічних недуг”, адже ні банк, ні позичальник посунувши всі платежі не розв’язують, а лише ускладнюють проблему. Борг зростатиме, і в якийсь момент ситуація може зайти в глухий кут, і її вже не можна буде вирішити мінімальними втратами, наприклад, лише продажем майна, придбаного за кредитні кошти.

З другої половини 2022 року, коли завдяки ЗСУ загроза окупації країни минула та країна поволі поверталася до більш-менш звичного “ритму” (пожвавився бізнес, люди стали до роботи тощо) банки відмовилися від практики відтермінування платежів (кредитних канікул) і повернулися до звичної практики реструктуризації, основним правилом якої є: борг за кредитом не повинен зростати після реструктуризації, а також банк повинен мати певну впевненість у перспективах погашення боргу.

Відповідно зараз розраховувати на отримання повноцінних “кредитних канікул”, тобто перенесення на майбутнє всіх платежів, не варто.

Обопільна проблема

Кредити, які не гасяться, є значною проблемою, як для позичальника, так для кредитора. Зокрема позичальник отримує негативну кредитну історію, перспективи отримання нових кредитів в майбутньому зменшуються з кожним днем прострочення, борг зростає (проценти нараховуються), і рано чи пізно за ухвалою суду його майно виставляється на продаж, а залишок заборгованості щомісячно списується із заробітної плати.

Кредитор зі свого боку вимушений формувати резерви, платити заробітну плату юристам і “проблемникам”, сплачувати судові та виконавчі збори. Кредитор втрачає дохід, завдяки якому мав би забезпечити своєчасність виплати відсотків за депозитами і т. ін.

Відповідно, у розв'язанні проблеми непогашеного кредиту завжди зацікавлені обидві сторони, якщо звичайно метою отримання кредиту з самого початку не було шахрайство позичальника чи кредитора.

Банки майже завжди готові домовлятися про реструктуризацію проблемних кредитів, адже зацікавлені в якісному кредитному портфелі. Але реструктуризація, а тим більш “кредитні канікули”, не у всіх випадках є панацеєю.

Кому “світить” реструктуризація

Наразі позичальнику можуть запропонувати реструктуризацію, якщо він хоча б частково обслуговує кредит, і має можливість протягом найближчих місяців сплачувати відсотки, які будуть нараховуватися після проведення реструктуризації.

В такому випадку основними інструментами реструктуризації можуть бути:

Продовження терміну кредиту і відповідно зменшення щомісячних платежів. Збільшення кредиту на суму вже прострочених платежів.

Встановлення канікул на сплату платежів за основним боргом протягом кількох місяців, коли позичальник сплачуватиме лише відсотки за кредитом.

В окремих випадках може розглядатися зменшення відсоткової ставки за кредитом на певний період.



Як не потрапити в “лещата”

Надання та отримання кредиту у воєнний час — дуже відповідальна операція як для позичальника, так і кредитора. З одного боку кредит, наприклад, відкриває нові можливості для розвитку бізнесу, придбання необхідного товару, проведення ремонту оселі тощо, а з іншого — кредит може стати ярмом, тягарем, що зіпсує життя громадянина. Тому потенційним позичальникам важливо ухвалювати рішення про необхідність взяття кредиту лише після детального і повного аналізу власного фінансового стану та майбутніх перспектив.

В разі ж щонайменших проблем з обслуговуванням вже отриманого кредиту дуже важливо підтримувати зв'язок з банком і намагатися вчасно розв'язати проблему. Інколи, розуміючи, що фінансовий стан не дає змогу сплачувати кредит, варто, наприклад, швидко продати придбану в кредит машину й погасити борг. Це більш розумне рішення, хоч і видається досить важким.

Однак противага йому — це зростання боргу, витрати на юриста та суд, приватного виконавця тощо. Крім того, і кредитна історія унеможливить отримання будь-яких кредитів в майбутньому, та й роботодавці більш ретельно ставляться до кредитної історії, звертають увагу на незакриті виконавчі провадження.

Але найважливіше — банк завжди готовий поставитися до проблеми з розумінням і запропонувати оптимальне рішення, що задовольнить як позичальника, так і кредитора.