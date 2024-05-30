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“Кредитні канікули” під час війни: як це працює

Під терміном “кредитні канікули” більшість громадян розуміє звільнення позичальника від будь-яких платежів протягом певного періоду часу. І дійсно саме така схема розв'язання питання затримок платежів за кредитами була використана українськими банками на початку повномасштабного вторгнення.

Більшість банків внесли зміни в графіки погашення і відтермінували щомісячні платежі за кредитами на кілька місяців. На той момент це дало позичальникам час для та розуміння особистої ситуації та відповідно поновлення платежів за позиками.

Зауважу, що кредитні канікули з перенесенням всіх платежів на майбутнє мають сенс лише на короткі періоди та у випадках екстремальних подій, якою, наприклад, стала воєнна агресія проти України. В інших випадках застосування подібного підходу веде до “хронічних недуг”, адже ні банк, ні позичальник посунувши всі платежі не розв’язують, а лише ускладнюють проблему. Борг зростатиме, і в якийсь момент ситуація може зайти в глухий кут, і її вже не можна буде вирішити мінімальними втратами, наприклад, лише продажем майна, придбаного за кредитні кошти.

З другої половини 2022 року, коли завдяки ЗСУ загроза окупації країни минула та країна поволі поверталася до більш-менш звичного “ритму” (пожвавився бізнес, люди стали до роботи тощо) банки відмовилися від практики відтермінування платежів (кредитних канікул) і повернулися до звичної практики реструктуризації, основним правилом якої є: борг за кредитом не повинен зростати після реструктуризації, а також банк повинен мати певну впевненість у перспективах погашення боргу.

Відповідно зараз розраховувати на отримання повноцінних “кредитних канікул”, тобто перенесення на майбутнє всіх платежів, не варто.

Обопільна проблема

Кредити, які не гасяться, є значною проблемою, як для позичальника, так для кредитора. Зокрема позичальник отримує негативну кредитну історію, перспективи отримання нових кредитів в майбутньому зменшуються з кожним днем прострочення,  борг зростає (проценти нараховуються), і рано чи пізно за ухвалою суду його майно виставляється на продаж, а залишок заборгованості щомісячно списується із заробітної плати.

Кредитор зі свого боку вимушений формувати резерви, платити заробітну плату юристам і “проблемникам”, сплачувати судові та виконавчі збори. Кредитор втрачає дохід, завдяки якому мав би забезпечити своєчасність виплати відсотків за депозитами і т. ін.

Відповідно, у розв'язанні проблеми непогашеного кредиту завжди зацікавлені обидві сторони, якщо звичайно метою отримання кредиту з самого початку не було шахрайство позичальника чи кредитора.

Банки майже завжди готові домовлятися про реструктуризацію проблемних кредитів, адже зацікавлені в якісному кредитному портфелі. Але реструктуризація, а тим більш “кредитні канікули”, не у всіх випадках є панацеєю.

Кому “світить” реструктуризація

Наразі позичальнику можуть запропонувати реструктуризацію, якщо він хоча б частково обслуговує кредит, і має можливість протягом найближчих місяців сплачувати відсотки, які будуть нараховуватися після проведення реструктуризації.

В такому випадку основними інструментами реструктуризації можуть бути:

  1. Продовження терміну кредиту і відповідно зменшення щомісячних платежів. 
  2. Збільшення кредиту на суму вже прострочених платежів. 
  3. Встановлення канікул на сплату платежів за основним боргом протягом кількох місяців, коли позичальник сплачуватиме лише відсотки за кредитом. 
  4. В окремих випадках може розглядатися зменшення відсоткової ставки за кредитом на певний період.

Як не потрапити в “лещата”

Надання та отримання кредиту у воєнний час — дуже відповідальна операція як для позичальника, так і кредитора. З одного боку кредит, наприклад, відкриває нові можливості для розвитку бізнесу, придбання необхідного товару, проведення ремонту оселі тощо, а з іншого — кредит може стати ярмом, тягарем, що зіпсує життя громадянина. Тому потенційним позичальникам важливо ухвалювати рішення про необхідність взяття кредиту лише після детального і повного аналізу власного фінансового стану та майбутніх перспектив. 

В разі ж щонайменших проблем з обслуговуванням вже отриманого кредиту дуже важливо підтримувати зв'язок з банком і намагатися вчасно розв'язати проблему. Інколи, розуміючи, що фінансовий стан не дає змогу сплачувати кредит, варто, наприклад, швидко продати придбану в кредит машину й погасити борг. Це більш розумне рішення, хоч і видається досить важким.

Однак противага йому — це зростання боргу, витрати на юриста та суд, приватного виконавця тощо. Крім того, і кредитна історія унеможливить отримання будь-яких кредитів в майбутньому, та й роботодавці більш ретельно ставляться до кредитної історії, звертають увагу на незакриті виконавчі провадження.

Але найважливіше — банк завжди готовий поставитися до проблеми з розумінням і запропонувати оптимальне рішення, що задовольнить як позичальника, так і кредитора.