- Тип
- Мнение
- Категория
- Мнения
- Дата публикации
-
Ждать не долго: когда потребительские кредиты станут доступнее
Существенный и массовый пересмотр ставок по потребительским кредитам следует ожидать уже в новом финансовом году.
Снижение учетной ставки НБУ до 16% и ее дальнейшее возможное сокращение еще на 1-2 п.п. (до 15-14%) побуждает коммерческие банки к пересмотру условий предоставления потребительских кредитов на приобретение товаров.
Однако до конца декабря снижение ставок по потребительским кредитам будет носить ситуативный характер и в основном будет касаться отдельных партнерских программ финансовых учреждений с ритейлерами в рамках предновогодних распродаж. Уменьшение ставок по таким программам составит в среднем 4-5%.
На мой взгляд, в зависимости от экономических и военных условий (прочности национальной валюты, развития экономики, постепенного освобождения украинских территорий и т.д.) в декабре может быть сформирована новая тенденция на последующие 2-3 месяца: вместе с развитием сегмента потребительского кредитования будет расти количество выданных кредитов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Следовательно, более существенный и массовый пересмотр ставок по потребительским кредитам следует ожидать уже в новом финансовом году, когда банки будут активнее выходить на рынок с собственными кредитными программами. Можно сказать, что ожидается новый длительный тренд: понижение процентов по потребительским кредитам с усилением конкуренции меж банками за потребителя.
Замечу, что в течение 2023 года по сравнению с 2022 годом количество потребительских кредитов увеличилось почти на 50%. А в 2024 году количество выданных кредитов по сравнению с 2023 годом может возрасти по меньшей мере в 1,5-2 раза и достигнет довоенных значений. В следующем году низкий уровень инфляции может стать предохранителем роста цен на товары, а значит, суммы кредитов существенно не изменятся. В то же время можно ожидать, что в условиях экономического развития в 2024 году объемы новых потребительских кредитов приблизятся к довоенным показателям.
В настоящее время наиболее распространенными потребительскими кредитами являются кредиты на приобретение товаров и использование кредитных банковских карт. В 2023 году новые карточные кредиты выросли до 24%, а срочные кредиты – до 33,5% от уровня сентября 2021 года. Кроме того, за год средние суммы карточных кредитов выросли на 16%, а срочных кредитов – на 25%.
Что касается кредитных карт, то до конца года и в начале 2024 года существенных изменений ожидать не стоит. Банки в большинстве своем будут работать с постоянными клиентами, которым будут повышать лимиты и улучшат условия кредитования, чтобы стать для них "банком первого выбора". В то же время кредитование новых клиентов будет осуществляться максимально осторожно из-за высоких сопутствующих рисков.
Обратите внимание и на то, что сейчас более 80% всех кредитов на приобретение товаров выдается на сумму от 10 тыс. грн. до 50 тыс. грн. в рассрочку от 3 до 12 месяцев. В то же время в 90% случаев размер ссуды пользователей кредитными картами варьируется от 5 тыс. грн до 20 тыс. грн. А наиболее востребованными являются кредиты по совместным программам между банками и продавцами товаров, позволяющие заемщику рассчитывать на:
- Более низкую ставку.
-
Двойная гарантия качества приобретаемого товара и своевременного обмена в случае необходимости.
-
Быстрое и удобное оформление ссуды.
-
Дополнительные лояльные условия (скидки на дальнейшие покупки, гибкую систему рассрочки и т.п.).
В структуре кредитов на приобретение товаров более 70% составляет приобретение бытовой техники (от домашней утвари до гаджетов), 20% - приобретение мебели и около 10% - это другие товары (профессиональные принадлежности для сантехнических, электротехнических, сельскохозяйственных и других работ).
Конечно, размер процентов по кредитам на приобретение товаров напрямую зависит от первоначального взноса и срока погашения. Но наиболее выгодным для заемщика может быть первоначальный взнос от 10 до 30% со сроком погашения до 6-12 месяцев, приобретенного по общей программе банка и продавца.
Доступность кредитования является выразителем не просто стабильности, но и устойчивого развития страны. Согласно прогнозам, несмотря на войну, в 2024 году ситуация в экономике будет улучшаться, что скажется на общих доходах граждан, и это будет косвенно влиять на развитие потребительского кредитования.