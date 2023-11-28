Чекати не довго: коли споживчі кредити стануть доступнішими

Суттєвий та масовий перегляд ставок за споживчими кредитами варто очікувати вже в новому фінансовому році.

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Зниження облікової ставки НБУ до 16% та її подальше можливе скорочення ще на 1-2 в.п. (до 15-14%) спонукатиме комерційні банки до перегляду умов надання споживчих кредитів на придбання товарів.

Однак до кінця грудня зниження ставок за споживчими кредитами матиме ситуативний характер та переважно стосуватиметься окремих партнерських програм фінансових установ з ритейлерами в рамках передноворічних розпродажів. Зменшення ставок за такими програмами складе в середньому 4-5%.

На мій погляд, залежно від економічних та воєнних умов (міцності національної валюти, розвитку економіки, поступовому звільненню українських територій і т. ін.) у грудні може бути сформована нова тенденція на подальші 2-3 місяці: разом із розвитком сегмента споживчого кредитування зростатиме кількість виданих кредитів.

Відтак, більш суттєвий та масовий перегляд ставок за споживчими кредитами варто очікувати вже в новому фінансовому році, коли банки активніше виходитимуть на ринок з власними кредитними програмами. Можна сказати, що очікується новий довготривалий тренд: зниження відсотків за споживчими кредитами з посиленням конкуренції між банками за споживача.

Зауважу, що протягом 2023 року, порівняно з 2022 роком, кількість споживчих кредитів збільшилася майже на 50%. А у 2024 році кількість виданих кредитів порівняно з 2023 роком може зрости щонайменше у 1,5-2 раза та досягне довоєнних значень. Наступного року низький рівень інфляції може стати стане запобіжником зростання цін на товари, а відтак суми кредитів суттєво не зміняться. Натомість можна очікувати, що за умов економічного розвитку у 2024 році обсяги нових споживчих кредитів наблизяться до довоєнних показників.

Наразі найбільш поширеними споживчими кредитами є кредити на придбання товарів та користування кредитними банківськими картками. У 2023 році нові карткові кредити зросли до 24%, а строкові кредити - до 33,5% від рівня вересня 2021 року. Крім того, впродовж року середні суми карткових кредитів зросли на 16%, а строкових кредитів – на 25%.

Щодо кредитних карток, то до кінця року та на початку 2024 суттєвих змін очікувати не варто. Банки в переважній більшості працюватимуть із постійними клієнтами, яким підвищуватимуть ліміти та покращать умови кредитування, аби стати для них "банком першого вибору". Водночас кредитування нових клієнтів здійснюватиметься максимально обережно через високі супутні ризики.

Зверну увагу й на те, що зараз понад 80% всіх кредитів на придбання товарів видається на суму від 10 тис. грн до 50 тис. грн у розтермінування від 3 до 12 місяців. Водночас у 90% випадків розмір позики користувачів кредитними картками варіюється від 5 тис. грн до 20 тис. грн. А найбільш затребуваними є кредити за спільними програмами між банками та продавцями товарів, що дають змогу позичальникові розраховувати на:

Нижчу ставку. Подвійну гарантію якості придбаного товару та своєчасного обміну в разі потреби.

Швидке і зручне оформлення позики.

Додаткові лояльні умови (знижки на подальші покупки, гнучку систему розтермінування тощо).



В структурі кредитів на придбання товарів понад 70% складає придбання побутової техніки (від хатнього начиння до гаджетів), 20% - придбання меблів і близько 10% - це інші товари (професійне приладдя для сантехнічних, електротехнічних, сільськогосподарських та інших робіт).

Звісно, що розмір відсотків за кредитами на придбання товарів напряму залежить від початкового внеску та терміну погашення. Але найбільш вигідним для позичальника може бути початковий внесок від 10% до 30% з терміном погашення до 6-12 місяців, придбаного за спільною програмою банку та продавця.

Доступність кредитування є виразником не просто стабільності, а й сталого розвитку країни. Згідно з прогнозами, попри війну, у 2024 році ситуація в економіці покращуватиметься, що позначиться на загальних доходах громадян, і це опосередковано впливатиме на розвиток споживчого кредитування.