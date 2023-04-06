50 стран осудили выступление российской уполномоченной по правам ребенка в ООН

Более 50 стран, а также Евросоюз выступили с заявлением в ответ на организованное Россией заседание Совбеза ООН, где выступила Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, нормам о правах детей и плану действий в отношении детей в условиях вооруженного конфликта. Но это максимально далеко от истины", – говорится в заявлении.

В документе также приводят факты о вывозе 19,5 тыс. украинских детей из оккупированных Россией территорий и тот факт, что в связи с этим в Гааге выданы ордера на арест Львовой-Беловой и Владимира Путина.

Уполномоченная по правам ребенка России заявила, что Москва координирует с международными организациями вопросы возвращения украинских детей в их семьи.

Напомним, ранее Британия заблокировала веб-трансляцию ООН неформального заседания Совбеза по Украине, на котором выступила Львова-Белова.