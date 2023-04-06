50 країн засудили виступ російської уповноваженої з прав дитини в ООН

Понад 50 країн, а також Євросоюз виступили із заявою у відповідь на організоване Росією засідання Ради безпеки ООН, де виступила Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Російська Федерація прагнутиме представити свої дії в Україні як відповідні міжнародному праву, нормам про права дітей та плану дій щодо дітей в умовах збройного конфлікту. Але це максимально далеко від істини", – йдеться у заяві.

У документі також наводять факти про вивезення 19,5 тис. українських дітей з окупованих Росією територій і той факт, що у зв’язку з цим в Гаазі видано ордери на арешт Львової-Бєлової та Володимира Путіна.

Уповноважена з прав дитини Росії заявила, що Москва координує з міжнародними організаціями питання повернення українських дітей до їхніх родин.

Нагадаємо, раніше Британія заблокувала веб-трансляцію ООН неформального засідання Ради безпеки щодо України, на якому виступила Львова-Бєлова.