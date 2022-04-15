Армения перешла на оплату российского газа в рублях

Армения начала платить за получаемый из России газ в рублях, несмотря на то, что не относится к числу “недружественных стран”.

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15 апреля Армения начала платить за российский газ в рублях. Об этом сообщил министр экономики этой страны Ваган Керобян в интервью РБК.

По его словам, ценообразование происходит в долларах, но платежи производятся в рублях.

"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", – сообщил он.

По словам официального представителя Газпрома Сергея Куприянова, контракт с Арменией уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, "и эта возможность используется".

О том, что "недружественные РФ страны" должны открыть рублевые счета в "Газпромбанке" и платить за газ в рублях, стало известно 31 марта. Но несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. А Армения к числу “недружественных” не относится.

Напомним, вчера, 14 апреля, правительство Нидерландов приказало энергетическим компаниям отказаться от новых условий оплаты за газ, навязанных Россией. Этот шаг может усилить давление на другие европейские страны, чтобы они последовали их примеру.