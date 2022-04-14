Власти Нидерландов призывают свои компании не платить за газ в рублях

Власти Нидерландов призывают свои компании не платить в рублях за российских газ. Об этом сообщает Bloomberg.

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Правительство Нидерландов приказало энергетическим компаниям отказаться от новых условий оплаты за газ, навязанных Россией. Этот шаг может усилить давление на другие европейские страны, чтобы они последовали их примеру.

Как сообщил Bloomberg представитель Министерства экономики и климатической политики Нидерландов, власти страны согласны с оценкой Европейского Союза о том, что принятие запроса, предполагающего, что российское ПАО "Газпром" будет получать платежи в рублях, будет нарушением санкций.

"Правительство Нидерландов согласно с заключением Европейской комиссии. Это означает, что голландским компаниям не разрешено соглашаться с этими (российскими) условиями", — заявил представитель министерства агентству Bloomberg в четверг, 14 апреля.

Экспорт газа "Газпрома" в Нидерланды относительно невелик по региональным меркам: поставки в эту страну составляют лишь около 4% поставок российского газового гиганта в ЕС и Турцию в первой половине прошлого года. Тем не менее, этот шаг может подтолкнуть другие европейские страны, многие из которых до сих пор воздерживались от жесткой позиции.

Нидерланды готовились к полному прекращению подачи газа за последние пару месяцев, к тому же страна готовится к "худшему сценарию", удвоив свои мощности по импорту сжиженного природного газа. Также запущена кампания по энергосбережению, направленная на удовлетворение спроса на газ для бизнеса, домашних хозяйств и правительства, сказал представитель.

В первом полугодии прошлого года "Газпром" поставил в Нидерланды 4,2 млрд кубометров газа. У голландской энергетической компании GasTerra, находящейся в процессе закрытия, есть контракт на поставки с "Газпромом", срок действия которого истекает в октябре. Коммунальное предприятие Eneco закупает топливо у Wingas GmbH, подразделения "Газпрома", которое в настоящее время находится под контролем правительства Германии.

Голландские компании также импортируют русский СПГ, на который не распространяются новейшие условия оплаты. В целом Нидерланды получают от России около 20% всего газа.

Напомним, Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия.