Влада Нідерландів закликає свої компанії не платити за газ у рублях

Влада Нідерландів закликає свої компанії не платити в рублях за російський газ. Про це повідомляє Bloomberg.

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Уряд Нідерландів наказав енергетичним компаніям відмовитись від нових умов оплати за газ, нав'язаних Росією. Цей крок може посилити тиск на інші європейські країни, щоб вони наслідували їх приклад.

Як повідомив Bloomberg представник Міністерства економіки та кліматичної політики Нідерландів, влада країни згодна з оцінкою Європейського союзу про те, що прийняття запиту, що передбачає, що російське ПАТ "Газпром" отримуватиме платежі в рублях, буде порушенням санкцій.

"Уряд Нідерландів згоден з висновком Європейської комісії. Це означає, що голландським компаніям не дозволяється погоджуватися з цими (російськими) умовами", — заявив представник міністерства агентству Bloomberg у четвер, 14 квітня.

Експорт газу "Газпрому" до Нідерландів відносно невеликий за регіональними мірками: постачання до цієї країни становить лише близько 4% постачання російського газового гіганта до ЄС та Туреччини в першій половині минулого року. Тим не менш, цей крок може підштовхнути інші європейські країни, багато з яких досі утримувалися від жорсткої позиції.

Нідерланди готувалися до повного припинення подачі газу за останні пару місяців, до того ж країна готується до "найгіршого сценарію", подвоївши свої потужності з імпорту зрідженого газу. Також почалася кампанія з енергозбереження, яка спрямована на те, щоб задовольнити попит на газ для бізнесу, домашніх господарств та уряду, сказав представник.

У першому півріччі минулого року "Газпром" поставив до Нідерландів 4,2 млрд кубометрів газу. Голландська енергетична компанія GasTerra, яка перебуває в процесі закриття, має контракт на постачання з "Газпромом", термін дії якого спливає в жовтні. Комунальне підприємство Eneco закуповує паливо у Wingas GmbH, підрозділу "Газпрому", який зараз перебуває під контролем уряду Німеччини.

Голландські фірми також імпортують російський ЗПГ, на який не поширюються нові умови оплати. Загалом Нідерланди одержують від Росії близько 20% свого газу.

Нагадаємо, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що придбання газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу у рублях. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови.