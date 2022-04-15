Вірменія перейшла на оплату російського газу у рублях

Вірменія почала платити за отримуваний з Росії газ у рублях, попри те, що не належить до “недружніх країн”.

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15 квітня Вірменія почала платити за російський газ у рублях. Про це повідомив Міністр економіки цієї країни Ваган Керобян в інтерв'ю РБК.

За його словами, ціноутворення відбувається у доларах, але платежі виробляються в рублях.

"Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме у рублях, але за відповідним курсом", - повідомив він.

За словами офіційного представника Газпрому Сергія Купріянова, контракт із Вірменією вже кілька років дозволяє платити за газ у рублях, "і ця можливість використовується".

Про те, що "недружні РФ країни" мають відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку" та платити за газ у рублях, стало відомо 31 березня. Але незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. А Вірменія до “недружніх” не належить.

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, уряд Нідерландів наказав енергетичним компаніям відмовитись від нових умов оплати за газ, нав'язаних Росією. Цей крок може посилити тиск на інші європейські країни, щоб вони наслідували їх приклад.