Армия РФ готовит провокацию у острова Змеиный с использованием захваченного украинского катера

Возле острова Змеиный, оккупированного в начале полномасштабного вторжения России, обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный российскими оккупантами в Бердянске. Оккупанты могут устроить провокации с обстрелом иностранных гражданских судов.

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Об этом сообщили в пресс-службе объединенного командования "Юг".

Так, вблизи острова Змеиный был обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный в Бердянске в начале вторжения.

"Вполне вероятно, что враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона", - говорится в сообщении.

Украинские военные также сообщили, что численность корабельной группировки вражеских сил в Черном море почти не изменилась. Вражеские корабли продолжают блокировать судоходство и работу портов. Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности.

Отметим, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется. Эта территория важна для ВСУ и армии РФ, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.