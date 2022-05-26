Армія РФ готує провокацію біля острова Зміїний з використанням захопленого українського катера

Біля острова Зміїний, окупованого на початку повномасштабного вторгнення Росії, виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, захопленого російськими окупантами в Бердянську. Окупанти можуть влаштувати провокації з обстрілом іноземних цивільних судів.

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Про це повідомили у прес-службі об'єднаного командування "Південь".

Так, поблизу острова Зміїний був виявлений один із малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, захоплений у Бердянську на початку вторгнення.

"Цілком ймовірно, що ворог намагатиметься використовувати такий катер, ще й під українським прапором, у своїх провокаціях з обстрілом іноземних цивільних судів, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону", - йдеться у повідомленні.

Українські військові також повідомили, що чисельність корабельного угруповання ворожих сил у Чорному морі майже не змінилася. Ворожі кораблі продовжують блокувати судноплавство та роботу портів. Загрози ракетних ударів та висадки десантів не втрачають своєї актуальності.

Зазначимо, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки потрібно. Ця територія важлива для ЗСУ та армії РФ, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України.