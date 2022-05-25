Україна обмежила діяльність російського флоту у Чорному морі, - розвідка

Збройні Сили України змусили ворога уникати наближення до узбережжя нашої країни.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Вони стали обережними, але їхнє корабельне угруповання на сьогодні, на жаль, забезпечує повний контроль Азовського моря разом з Керченською протокою, і вони зараз блокують наші порти на Чорному морі", - розповів Скибицький.

Він зазначив, що Росія, вчиняючи такі дії, ставить собі єдину мету - завдати Україні збитків в економічному плані для того, щоб не допустити функціонування портів як економічних зон.

"Не допустити руху товарів як на території України, так і з території наших портів, і підтримка готовності до застосування тих найбільших десантних кораблів, інших судів у разі проведення морської десантної операції. Але наші дії змусили їх обмежити діяльність Чорноморського флоту Росії на сьогоднішньому етапі ", - наголосив представник розвідки.

За його словами, знищення ракетного крейсера "Москва" змусило Росію "обережніше" діяти в акваторії Чорного моря. Скибицький заявив, що потоплення крейсера "Москва" стало для керівництва Росії "суттєвим ударом".

"Після його знищення після того, як РФ оцінила саме загрозу завдання ракетних ударів по корабельному угрупованню РФ, вони стали діяти обережніше. По-перше, вони зараз дуже чітко реагують, проводять навчання так званої "терористичної загрози". Це сталося після того, як було знищено корабель у Бердянську, це сталося після того, як було знищено "Москву", коли оголошується так звана тривога "терористичної загрози", і всі кораблі виходять у море", – сказав представник ГУР.

Він зазначив, що зараз корабельний склад використовується для завдання ударів крилатими ракетами.

"Це чітке бойове чергування таке – два фрегати, чотири малі ракетні кораблі, два підводні човни, що постійно несуть бойове чергування і постійно завдають ударів по нашій території з використанням крилатих ракет. Калібр". Крім того, активно задіяні мінні тральщики, катери різного виду", – додав Скібіцький.

Зазначимо, раніше в ГУР заявили, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки потрібно. Ця територія важлива для ЗСУ та армії РФ, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України.