Украина ограничила деятельность российского флота в Черном море, - разведка

Вооруженные Силы Украины заставили врага избегать приближения к побережью нашей страны.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Они стали осторожными, но их корабельное группировки на сегодня, к сожалению, обеспечивает полный контроль Азовского моря вместе с Керченским проливом, и они сейчас блокируют наши порты на Черном море", - рассказал Скибицкий.

Он отметил, Россия, совершая такие действия ставит себе единственную цель - нанести Украине убытки в экономическом плане для того, чтобы не допустить функционирования портов как экономических зон.

"Не допустить движения товаров, как на территории Украины, так и с территории наших портов, и поддержание готовности к применению тех крупнейших десантных кораблей, других судов в случае проведения морской десантной операции. Но наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе", - подчеркнул представитель разведки.

По его словам, уничтожение ракетного крейсера "Москва" заставило Россию "осторожнее" действовать в акватории Черного моря. Скибицкий заявил, что потопление крейсера "Москва" стало для руководства России "существенным ударом".

"После его уничтожения после того, как РФ оценила именно угрозу нанесения ракетных ударов по корабельной группировке РФ, они стали действовать осторожнее. Во-первых, они сейчас очень четко реагируют, проводят учения так называемой "террористической угрозы". Это произошло после того, как был уничтожен корабль в Бердянске, это произошло после того, как была уничтожена "Москва", когда объявляется так называемая тревога "террористической угрозы", и все корабли выходят в море", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами

"Это четкое боевое дежурство такое – два фрегата, четыре малых ракетных корабля, две подводные лодки, постоянно несущие боевое дежурство и постоянно наносящие удары по нашей территории с использованием крылатых ракет. Калибр". Кроме того, активно задействованы минные тральщики, катера разного вида", – добавил Скибицкий.

Отметим, ранее в ГУР заявили, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется. Эта территория важна для ВСУ и армии РФ, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.