Авиация РФ резко снизила активность: в чем причина

Российские самолеты уже несколько недель не входит в зону действия украинской ПВО, об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он отметил, что боевая авиация противника не входит в столкновение с украинскими истребителями, а действует только над временно подконтрольной ей территорией, которую РФ насытила средствами противовоздушной обороны.

"Речь идет о Донецкой области, Луганщине, Херсонской области, востоке страны", — уточнил Игнат.

Это произошло в результате серьезных потерь оккупантов.

"На сегодняшний день почти 200 самолетов врага разных типов поражены, также более 150 вертолетов, немало БПЛА и крылатых ракет. Враг понес ощутимые для него потери, это современные, новые самолеты, пилоты погибшие, раненые. Поэтому враг изменил тактику действий и уже несколько недель не входит в воздушное пространство, которое мы контролируем", — сказал спикер.

По его словам, кардинально изменить расклад сил помогут поставки истребителей F-15 и F-16, а также комплексов NASAMS и Patriot.

Напомним, Вооруженные силы Словакии передали украинской армии систему противовоздушной обороны С-300. Ее доставили средствами железнодорожного сообщения.

А в результате ленд-лиза Украина может получить ЗРК NASAMS и Patriot.