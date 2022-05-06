Авіація РФ різко знизила активність: у чому причина

Російські літаки вже кілька тижнів не входять до зони дії української ППО, про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що бойова авіація противника не входить у зіткнення з українськими винищувачами, а діє лише над тимчасово підконтрольною їй територією, яку РФ наситила засобами протиповітряної оборони.

"Йдеться про Донецьку область, Луганщину, Херсонську область, схід країни", — уточнив Ігнат.

Це сталося внаслідок серйозних втрат окупантів.

"На сьогоднішній день майже 200 літаків ворога різних типів уражені, також понад 150 вертольотів, чимало БПЛА та крилатих ракет. Ворог зазнав відчутних для нього втрат, це сучасні, нові літаки, пілоти загиблі, поранені. Тому ворог змінив тактику дій і вже кілька тижнів не входить до повітряного простору, який ми контролюємо", — сказав спікер.

За його словами, кардинально змінити розклад сил допоможуть постачання Україні винищувачів F-15 та F-16, а також комплексів NASAMS та Patriot.

Нагадаємо, Збройні сили Словаччини передали українській армії систему протиповітряної оборони С-300. Її доставили засобами залізничного сполучення.

А в результаті ленд-лізу Україна може отримати ЗРК NASAMS та Patriot.