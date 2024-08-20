Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

После визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан страна официально подала заявку на вступление в межправительственную организацию БРИКС.

Об этом сообщил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает Report .

Издание пишет, что о намерении вступить в БРИКС Азербайджан объявил еще 3 июля во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Тогда была принята "Общая декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4.5 декларации, Азербайджан выразил желание присоединиться к БРИКС, что получило поддержку со стороны Китая.

БРИКС – международная организация, основанная в 2006 году, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. В прошлом году БРИКС пригласили присоединиться к себе Аргентину, Эфиопию, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Однако после прихода к власти в Аргентине Хавьера Милея Буэнос-Айрес отклонил приглашение, а Саудовская Аравия не присоединилась к блоку, хотя рассматривает этот вопрос.

Добавим, что страны БРИКС считаются главным геополитическим соперником "Большой семерки" — ведущих развитых экономик мира: США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.