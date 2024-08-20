Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС

Після візиту президента РФ Володимира Путіна в Азербайджан, країна офіційно подала заявку на вступ до міжурядової організації БРІКС.

Про це повідомив речник МЗС Азербайджану Айхан Гаджізаде, передає Report.

Видання пише, що про намір вступити в БРІКС Азербайджан оголосив ще 3 липня під час саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані.

Тоді було ухвалено "Спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою". Згідно з пунктом 4.5 декларації, Азербайджан висловив бажання приєднатися до БРІКС, що отримало підтримку з боку Китаю.

БРІКС – міжнародна організація, заснована у 2006 році, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР. Минулого року БРІКС запросили приєднатися до себе Аргентину, Ефіопію, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівську Аравію.

Проте, після приходу до влади в Аргентині Хав’єра Мілея Буенос-Айрес відхилив запрошення, а Саудівська Аравія не приєдналася до блоку, хоча розглядає це питання.

Додамо, країни БРІКС вважаються головним геополітичним суперником "Великої сімки" — провідних розвинутих економік світу: США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.