В ходе саммита БРИКС, который продлится с 22 по 24 августа в ЮАР, лидер Китая Си Цзиньпин планирует подтолкнуть блок к тому, чтобы он "стал полномасштабным соперником G7".

Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

В то же время в БРИКС идет спор между Китаем и Индией. Суть состоит в том, что несколько стран могут присоединиться к блоку. Но Пекин и Нью-Дели имеют разногласия в вопросе расширения БРИКС.

Китайская сторона считает, что расширение позволит увеличить долю мирового ВВП до уровня G7. Это, как уверены в Пекине, поможет усилить коллективный голос БРИКС в мире.

По этому поводу МИД Южной Африки дал официальный комментарий, заявив, что "крайне неправильно" было бы рассматривать потенциальное расширение БРИКС как "антизападный шаг". Однако на Западе расценивают возможное присоединение Ирана, Беларуси и Венесуэлы как шаг к союзникам России и Китая, отмечают в FT.

Россия также является членом БРИКС, однако лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин решил пропустить 15-й саммит блока. Вероятно, это связано с тем, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, а в ЮАР его должны арестовать.

Саммит БРИКС даже хотели перенести в Китай во избежание ареста Путина по ордену Международного уголовного суда.

Власти Южной Африки также просили Путина не приезжать на саммит БРИКС, в конце концов этот вариант и выбрали.