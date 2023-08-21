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Китай считает, что БРИКС должен стать "геополитическим соперником G7", — FT
В ходе саммита БРИКС, который продлится с 22 по 24 августа в ЮАР, лидер Китая Си Цзиньпин планирует подтолкнуть блок к тому, чтобы он "стал полномасштабным соперником G7".
Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
В то же время в БРИКС идет спор между Китаем и Индией. Суть состоит в том, что несколько стран могут присоединиться к блоку. Но Пекин и Нью-Дели имеют разногласия в вопросе расширения БРИКС.
Китайская сторона считает, что расширение позволит увеличить долю мирового ВВП до уровня G7. Это, как уверены в Пекине, поможет усилить коллективный голос БРИКС в мире.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По этому поводу МИД Южной Африки дал официальный комментарий, заявив, что "крайне неправильно" было бы рассматривать потенциальное расширение БРИКС как "антизападный шаг". Однако на Западе расценивают возможное присоединение Ирана, Беларуси и Венесуэлы как шаг к союзникам России и Китая, отмечают в FT.
Россия также является членом БРИКС, однако лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин решил пропустить 15-й саммит блока. Вероятно, это связано с тем, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, а в ЮАР его должны арестовать.
Саммит БРИКС даже хотели перенести в Китай во избежание ареста Путина по ордену Международного уголовного суда.
Власти Южной Африки также просили Путина не приезжать на саммит БРИКС, в конце концов этот вариант и выбрали.