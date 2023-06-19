Китай заверил США, что не намерен поставлять оружие в Россию - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой Китая Си Цзиньпином заявил, что Пекин не собирается оказывать военную помощь России.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает "Укринформ".

"Во время встреч мы активно обсуждали региональные и глобальные вызовы, в том числе и агрессивную войну РФ против Украины. Я подчеркнул, что мы приветствовали бы план и конструктивную роль Китая вместе с другими странами в усилиях над достижением справедливого мира, основанного на принципах Устава Объединенных Наций", - отметил Блинкен.

По его словам, китайская сторона заверила, что "не оказывает и не будет оказывать летальную помощь России для ее применения в Украине".

Он подчеркнул, что в Вашингтоне считают это важным обязательством со стороны Пекина и не видят никаких признаков, которые могли бы указывать на противоположное.

Однако, как подчеркнул госсекретарь, в США обеспокоены вероятным взаимодействием с россиянами со стороны отдельных китайских компаний.

"Мы все еще обеспокоены, что китайские фирмы, компании могут предоставлять технологии, которые Россия будет использовать для расширения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительным в связи с этим", - добавил он.

Напомним, лидеры Большой семерки пообещали поддерживать Украину, пока она противостоит незаконной агрессии России и призвали Китай, чтобы тот сыграл определенную роль в прекращении войны и начал давить на Россию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также призвал лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на Россию и помочь положить конец войне в Украине во время официальной встречи 6 апреля в Пекине.