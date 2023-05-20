Страны G7 призвали Китай давить на Россию из-за войны в Украине

На второй день трехдневного саммита в Хиросиме лидеры Большой семерки пообещали поддерживать Украину, пока она противостоит незаконной агрессии России. Они также призвали Китай, чтобы тот сыграл определенную роль в прекращении войны и начал оказывать давление на Россию.

Это заявление было опубликовано несколько минут спустя после того, как президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию, сообщает издание Кyodo.

Лидеры G7 просят Китай повлиять на Россию, чтобы она немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины и прекратила военную агрессию, и призывает коммунистическое правительство страны решить проблемы по Тайваню мирным путем.

"Мы поощряем Китай поддерживать всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава ООН, в том числе путем прямого диалога с Украиной", – говорится в заявлении.

Китай пытался представить себя миротворцем в конфликте, но еще не призывает Россию вывести свои войска с территории Украины.

В то время как западные лидеры надеялись, что китайский лидер Си Цзиньпин может использовать свои тесные отношения с Путиным для прекращения войны, аналитики говорят, что на данном этапе такой результат маловероятен, учитывая интересы Пекина в сохранении отношений с Россией.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также призвал лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на Россию и помочь положить конец войне в Украине во время официальной встречи 6 апреля в Пекине.