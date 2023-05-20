Країни G7 закликали Китай тиснути на Росію через війну в Україні

На другий день триденного саміту в Хіросімі, лідери “Великої сімки” пообіцяли підтримувати Україну, доки вона протистоїть незаконній агресії Росії. Вони також закликали Китай, щоб той відіграв певну роль у припиненні війни і почав тиснути на Росію.

Ця заява була опублікована через кілька хвилин після того, як президент України Володимир Зеленський прибув до Японії, повідомляє видання Кyodo.

Лідери G7 просять Китай повіпливати на Росію, щоб вона негайно, повністю і беззастережно вивела свої війська з України і припинила військову агресію, та закликає комуністичний уряд країни вирішити проблеми щодо Тайваню мирним шляхом.

"Ми заохочуємо Китай підтримувати всеосяжний, справедливий і міцний мир, заснований на територіальній цілісності та принципах і цілях Статуту ООН, у тому числі шляхом прямого діалогу з Україною", – йдеться в заяві.

Китай намагався представити себе миротворцем у конфлікті, але все ще не закликає Росію вивести свої війська з території України.

У той час як західні лідери сподівалися, що китайський лідер Сі Цзіньпін може використати свої тісні стосунки з Путіним, щоб припинити війну, аналітики кажуть, що на даному етапі такий результат малоймовірний, враховуючи інтереси Пекіна у збереженні відносин з Росією.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон також закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію та допомогти покласти край війні в Україні під час офіційної зустрічі 6 квітня в Пекіні.