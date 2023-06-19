Китай запевнив США, що не має намірів постачати зброю в Росію - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Пекін не збирається надавати військову допомогу Росії.

Про це він заявив на пресконференції, передає "Укрінформ".

"Під час зустрічей ми активно обговорювали регіональні та глобальні виклики, в тому числі щодо агресивної війни РФ проти України. Я підкреслив, що ми вітали би план і конструктивну роль Китаю разом з іншими країнами в зусиллях над досягненням справедливого миру, заснованого на принципах Статуту Об’єднаних Націй", - зазначив Блінкен.

За його словами, китайська сторона запевнила, що "не надає і не надаватиме летальну допомогу Росії для її застосування в Україні".

Він наголосив, що у Вашингтоні вважають це важливим зобов'язанням з боку Пекіна і не вбачають жодних ознак, які могли би вказувати на протилежне.

Однак, як підкреслив держсекретар, у США стурбовані через ймовірну взаємодію з росіянами з боку окремих китайських компаній.

"Ми все ще занепокоєні, що китайські фірми, компанії можуть надавати технології, які Росія використовуватиме для розширення своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильним у цьому зв’язку", - додав він.

Нагадаємо, лідери “Великої сімки” пообіцяли підтримувати Україну, доки вона протистоїть незаконній агресії Росії та закликали Китай, щоб той відіграв певну роль у припиненні війни і почав тиснути на Росію.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон також закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію та допомогти покласти край війні в Україні під час офіційної зустрічі 6 квітня в Пекіні.