Байден исключил Афганистан из списка основных союзников США, которые вне НАТО

Президент США Джо Байден заявил об исключении Афганистана из списка основных союзников США вне НАТО.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая главу 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками, я прекращаю действие определения Афганистана основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в заявлении Байдена.

Напомним, что США предоставила Афганистану статус основного союзника вне НАТО в 2012 году.

Это стало основой поддержки оборонных и экономических отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не признает аннексию территории Украины Россией и пообещал новые санкции против РФ.