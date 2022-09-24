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Байден исключил Афганистан из списка основных союзников США, которые вне НАТО
Президент США Джо Байден заявил об исключении Афганистана из списка основных союзников США вне НАТО.
Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая главу 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками, я прекращаю действие определения Афганистана основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в заявлении Байдена.
Напомним, что США предоставила Афганистану статус основного союзника вне НАТО в 2012 году.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Это стало основой поддержки оборонных и экономических отношений между двумя странами.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не признает аннексию территории Украины Россией и пообещал новые санкции против РФ.