Байден виключив Афганістан зі списку основних союзників США, які поза НАТО

Президент США Джо Байден заявив про виключення Афганістану зі списку основних союзників США поза НАТО.

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Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками, я припиняю дію визначення Афганістану основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО", - йдеться у заяві Байдена.

Нагадаємо, що США надала Афганістану статус основного союзника поза НАТО у 2012 році.

Це стало основою для підтримки оборонних і економічних відносин між двома країнами.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден заявив, що його країна ніколи не визнає анексію територій України Росією та пообіцяв нові санкції проти РФ.