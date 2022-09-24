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Байден виключив Афганістан зі списку основних союзників США, які поза НАТО
Президент США Джо Байден заявив про виключення Афганістану зі списку основних союзників США поза НАТО.
Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.
"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками, я припиняю дію визначення Афганістану основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО", - йдеться у заяві Байдена.
Нагадаємо, що США надала Афганістану статус основного союзника поза НАТО у 2012 році.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Це стало основою для підтримки оборонних і економічних відносин між двома країнами.
Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден заявив, що його країна ніколи не визнає анексію територій України Росією та пообіцяв нові санкції проти РФ.