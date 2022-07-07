Байден хочет лишить Афганистан статуса основного союзника вне НАТО

Президент США Джо Байден сообщил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси о своем решении лишить Афганистан статуса основного союзника США, не входящего в НАТО.

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Об этом пишет СNN.

"Я уведомляю о своем намерении отменить статус Афганистана в качестве основного союзника, не входящего в НАТО", - говорится в письме Байдена, опубликованном Белым домом.

США включили Афганистан в состав своих основных союзников вне НАТО в 2012 году.

В отличие от союзников США по НАТО, связанных друг с другом пактом о совместной обороне, Афганистан как союзник, не входящий в НАТО, не имеет гарантий взаимной защиты.

Статус союзника дал Афганистану право на получение военной подготовки и помощи, включая ускоренную продажу и аренду военной техники, а частные компании из этой страны могли участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за рубежом.

По данным Госдепа США, с аннулированием статуса Афганистана США будут иметь 18 основных союзников, не входящих в НАТО. Это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.

В августе 2021 года США завершили вывод сил из Афганистана. К власти в стране пришло движение "Талибан", которое признано террористической организацией.

Напомним, что президент США Джозеф Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.