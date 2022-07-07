Байден хоче позбавити Афганістан статусу основного союзника поза НАТО

Президент США Джо Байден повідомив спікера палати представників США Ненсі Пелос про своє рішення позбавити Афганістан статусу основного союзника США, поза НАТО.

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Про це пише СNN.

"Я повідомляю про свій намір скасувати статус Афганістану як основного союзника, який не входить до НАТО", - йдеться у листі Байдена, опублікованому Білим домом.

США включили Афганістан до складу своїх основних союзників поза НАТО у 2012 році.

На відміну від союзників США по НАТО, пов'язаних один з одним пактом про спільну оборону, Афганістан як союзник, що не є членом НАТО, не має гарантій взаємного захисту.

Статус союзника дав Афганістану право на отримання військової підготовки та допомоги, включаючи прискорений продаж та оренду військової техніки, а приватні компанії з цієї країни могли брати участь у торгах за контрактами на технічне обслуговування, ремонт чи капітальний ремонт військової техніки США за кордоном.

За даними Держдепу США, з анулюванням статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників, які не входять до НАТО. Це Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд та Туніс.

У серпні 2021 року США завершили виведення з Афганістану сил. До влади в країні прийшов рух "Талібан", визнаний терористичною організацією.

Нагадаємо, що президент США Джозеф Байден направив до Конгресу листи про прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО.