Болгария предоставит Украине сотню бронетранспортеров

После длительных и сложных дебатов правительство Болгарии решило отправить в Украину около сотни бронетранспортеров. Для балканской страны это первая партия тяжелой техники, которая будет отправлена в Киев.

Об этом пишет болгарское издание BGNES.

Согласно сообщению, 148 депутатов поддержали предоставление техники вместе с вооружением и запчастями Украины и только 52 выступили против.

Болгария отправит разные модели советских БТРов, которые страна закупила в 1980-х годах, но они никогда не использовались.

Отмечается, что данная техника будет передана Украине не из составов армии, а из составов МВД. При этом экспертные заключения Минобороны и МВД страны свидетельствуют о том, что все оружие им не нужно.

Один из депутатов, Ивайло Мирчев подчеркнул, что в данном случае речь не идет о качественной военной технике.

"Эта техника больше не нужна нуждам Болгарии, и она может стать серьезной поддержкой Украине в ее борьбе за сохранение независимости и территориальной целостности страны после неоправданной и непровоцированной российской агрессии", - говорится в решении парламента Болгарии.

Сообщается, что Болгария, являющаяся членом ЕС и НАТО, имеет на складе большое количество оружия советского образца, которого желает Украина, а также производит боеприпасы для него.

Однако страна исторически и культурно очень близка к Москве и глубоко разделена по вопросу о предоставлении помощи Украине.

Лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов назвал пятое решение предательским и позорным, а Социалистическая партия БСП также выступила категорически против. Болгария направила Киеву лишь один пакет военной помощи, который содержал преимущественно бронежилеты и шлемы, но в прошлом месяце к власти пришло проевропейское правительство.

Напомним, еще в конце 2022 года парламент Болгарии принял законопроект о ратификации договора между министерствами обороны этой страны и Украины о безвозмездном предоставлении вооружения, техники и боеприпасов.