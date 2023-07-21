Болгарія надасть Україні сотню бронетранспортерів

Після тривалих і складних дебатів уряд Болгарії вирішил відправити в Україну близько сотні бронетранспортерів. Для балканської країни - це перша партія важкої техніки, яка буде відправлена до Києва.

Про це пише болгарське видання BGNES.

Згідно з повідомленням, 148 депутати підтримали надання техніки разом із озброєнням і запчастинами Україні і лише 52 виступили проти.

Болгарія відправить різні моделі радянських БТРів, які країна закупила 1980-х роках, але вони ніколи не використовувалися.

Зазначається, що дана техніка буде передана Україні не зі складів армії, а із складів МВС. При цьому, експертні висновки Міноборони та МВС країни свідчать про те, що вся зброя їм не потрібна.

Один з депутатів, Івайло Мірчев підкреслив, що в даноми випадку не йдеться про якісну військову техніку.

"Ця техніка більше не потрібна для потреб Болгарії, і вона може стати серйозною підтримкою Україні в її боротьбі за збереження незалежності та територіальної цілісності країни після невиправданої та неспровокованої російської агресії", - йдеться у рішенні парламенту Болгарії.

Повідомляється, що Болгарія, яка є членом ЄС і НАТО, має на складі велику кількість зброї радянського зразка, якої бажає Україна, а також виробляє боєприпаси для неї.

Проте, країна є історично та культурно дуже близькою до Москви та глибоко розділена щодо питання надсилання допомоги Україні.

Лідер проросійської партії "Возраждане" Костадін Костадінов назвав п'ятаке рішення зрадницьким і ганебним, а Соціалістична партія БСП також виступила категорично проти. Наразі Болгарія надіслала Києву лише один пакет військової допомоги, який містив переважно бронежилети та шоломи, але минулого місяця до влади прийшов проєвропейський уряд.

Нвгвдаємо, ще в кінці 2022 року парламент Болгарії ухвалив законопроект про ратифікацію договору між міністерствами оборони цієї країни та України про безоплатне надання озброєння, техніки та боєприпасів.