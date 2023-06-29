Боррель предлагает превратить Европейский фонд мира в Фонд обороны Украины

Европейскому Союзу следует рассмотреть возможность преобразования Европейского фонда мира, используемого для финансирования оружия для Украины. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Yahoo Finance.

По его словам, существует необходимость в более постоянном инструменте, который будет вооружать Украину в долгосрочной перспективе.

"Мы говорим об обязательствах по безопасности. С моей стороны это означает, что военная поддержка Украины должна быть длительной… во время войны и после войны", – сказал Боррель.

"Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины – нужно продолжать обучение, продолжать модернизацию армии", – добавил еврочиновник.

Напомним, Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования мероприятий в рамках общей внешней политики и безопасности ЕС, касающихся военных и оборонных дел. Благодаря возможностям Фонда Евросоюз смог предоставить Украине уже несколько пакетов военной помощи на миллиарды евро.

Недавно Совет иностранных дел Европейского Союза утвердил увеличение верхнего предела финансирования Фонда на 3,5 млрд евро – до более чем 12 млрд евро.