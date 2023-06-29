Боррель пропонує перетворити Європейський фонд миру на Фонд оборони України

Європейському Союзу слід розглянути можливість перетворення Європейського фонду миру, який використовується для фінансування зброї для України. Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Yahoo Finance.

За його словами, існує необхідність у більш постійному інструменті, який озброюватиме Україну в довгостроковій перспективі.

"Ми говоримо про зобов’язання щодо безпеки. З мого боку це означає, що військова підтримка України має бути тривалою… під час війни та після війни", – сказав Боррель.

"Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати Фондом оборони України – треба продовжувати навчання, продовжувати модернізацію армії", – додав єврочиновник.

Нагадаємо, Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування заходів в рамках спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, що стосуються військових та оборонних справ. Завдяки можливостям Фонду, Євросоюз зміг надати Україні вже кілька пакетів військової допомоги на мільярди євро.

Нещодавно Рада закордонних справ Європейського Союзу затвердила збільшення верхньої межі фінансування Фонду на 3,5 млрд євро – до понад 12 млрд євро.