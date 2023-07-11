Британская разведка сообщила, кого в Москве придумали вербовать на войну в Украине

В Москве потребовали от строительных фирм предоставлять "добровольцев" для участия в войне в Украине. В случае невыполнения квот угрожают расторгнуть контракты.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, одной из компаний была поставлена задача направить 30 добровольцев до конца августа.

По информации разведки, такие меры, вероятно, прежде всего затронут представителей национальных меньшинств из более бедных регионов России, таких как Дагестан и страны Центральной Азии, которые составляют большинство строителей Москвы.

"Вполне вероятно, что это решение было по крайней мере молчаливо одобрено мэром Москвы Сергеем Собяниным. Таким образом он пытается минимизировать влияние войны на более богатых москвичей, одновременно показывая поддержку этой войне ", - говорится в сообщении.

Напомним, российское Минобороны начало призывать женщин подписывать контракт для отправки на войну против Украины. Соответствующую рекламу уже запустили в Омске.