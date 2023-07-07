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В России запустили рекламу, чтобы набрать женщин на войну против Украины
Российское Минобороны начало призывать женщин подписывать контракт для отправки на войну против Украины. Соответствующую рекламу уже запустили в Омске.
Об этом сообщает The Moscow Times.
В сети распространяют рекламное объявление, на котором женщина призывает других россиянок "встать с мужчинами в одном строю". На службу зовут врачей, фельдшеров, медсестер и поваров.
В омском военкомате журналистам "7×7" подтвердили, что в армию активно набирают женщин. Гражданкам РФ в возрасте до 50 лет предлагают заключить контракт не менее чем на год. В Минобороны России решили снизить требования настолько, насколько возможно. В частности, медсестрам и поварам необязательно иметь профессиональное образование.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Фиксированную заработную плату кандидатам не предлагают, также не предусмотрены отпуска.
Мобилизация в России
В сентябре 2022 года лидер страны-агрессора Владимир Путин РФ объявил о частичной мобилизации. Планировали призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.
С начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Таким образом Россия пытается увеличить численность своих группировок, избежав новой мобилизации.
По информации британской разведки, российские власти, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране, нацелились на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в РФ для отправки на войну.