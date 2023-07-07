В России запустили рекламу, чтобы набрать женщин на войну против Украины

Российское Минобороны начало призывать женщин подписывать контракт для отправки на войну против Украины. Соответствующую рекламу уже запустили в Омске.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В сети распространяют рекламное объявление, на котором женщина призывает других россиянок "встать с мужчинами в одном строю". На службу зовут врачей, фельдшеров, медсестер и поваров.

В омском военкомате журналистам "7×7" подтвердили, что в армию активно набирают женщин. Гражданкам РФ в возрасте до 50 лет предлагают заключить контракт не менее чем на год. В Минобороны России решили снизить требования настолько, насколько возможно. В частности, медсестрам и поварам необязательно иметь профессиональное образование.

Фиксированную заработную плату кандидатам не предлагают, также не предусмотрены отпуска.

Мобилизация в России

В сентябре 2022 года лидер страны-агрессора Владимир Путин РФ объявил о частичной мобилизации. Планировали призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.

С начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Таким образом Россия пытается увеличить численность своих группировок, избежав новой мобилизации.

По информации британской разведки, российские власти, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране, нацелились на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в РФ для отправки на войну.