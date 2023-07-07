В Росії запустили рекламу, щоб набрати жінок на війну проти України

Російське Міноборони почало закликати жінок підписувати контракт для відправки на війну проти України. Відповідну рекламу вже запустили в Омську.

Про це повідомляє The Moscow Times.

В мережі поширюють рекламне оголошення, на якому жінка закликає інших росіянок "встати з чоловіками в одному строю". На службу кличуть лікарів, фельдшерів, медсестер та кухарів.

В омському військкоматі журналістам "7×7" підтвердили, що до армії активно набирають жінок. Громадянкам РФ віком до 50 років пропонують укласти контракт щонайменше на рік. В Міноборони Росії вирішили знизити вимоги настільки, наскільки можливо. Зокрема, медсестрам та кухарям необов'язково мати фахову освіту.

Фіксованої заробітної плати кандидаткам не пропонують, також не передбачені відпустки.

Мобілізація в Росії

У вересні 2022 року лідер країни-агресора Володимир Путін РФ оголосив про часткову мобілізацію. Планували призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.

З початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Таким чином Росія намагається збільшити чисельність своїх угрупувань, уникнувши нової мобілізації.

За інформацією британської розвідки, наразі російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в РФ для відправки на війну.