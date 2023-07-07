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В Росії запустили рекламу, щоб набрати жінок на війну проти України
Російське Міноборони почало закликати жінок підписувати контракт для відправки на війну проти України. Відповідну рекламу вже запустили в Омську.
Про це повідомляє The Moscow Times.
В мережі поширюють рекламне оголошення, на якому жінка закликає інших росіянок "встати з чоловіками в одному строю". На службу кличуть лікарів, фельдшерів, медсестер та кухарів.
В омському військкоматі журналістам "7×7" підтвердили, що до армії активно набирають жінок. Громадянкам РФ віком до 50 років пропонують укласти контракт щонайменше на рік. В Міноборони Росії вирішили знизити вимоги настільки, наскільки можливо. Зокрема, медсестрам та кухарям необов'язково мати фахову освіту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Фіксованої заробітної плати кандидаткам не пропонують, також не передбачені відпустки.
Мобілізація в Росії
У вересні 2022 року лідер країни-агресора Володимир Путін РФ оголосив про часткову мобілізацію. Планували призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.
З початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Таким чином Росія намагається збільшити чисельність своїх угрупувань, уникнувши нової мобілізації.
За інформацією британської розвідки, наразі російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в РФ для відправки на війну.