Британська розвідка повідомила, кого у Москві придумали вербувати на війну в Україні

У Москві почали вимагати від будівельних фірм надавати "добровольців" для участі у війні в Україні. У разі невиконання квот погрожують розірвати контракти.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, одній із компаній було поставлено завдання направити 30 добровольців до кінця серпня.

За інформацією розвідки, такі заходи, ймовірно, передусім торкнуться представників національних меншин з бідніших регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії, які становлять більшість будівельників Москви.

"Цілком імовірно, що це рішення було принаймні мовчазно схвалене мером Москви Сергієм Собяніним. У такий спосіб він намагається мінімізувати вплив війни на заможніших москвичів, водночас показуючи підтримку цій війні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російське Міноборони почало закликати жінок підписувати контракт для відправки на війну проти України. Відповідну рекламу вже запустили в Омську.