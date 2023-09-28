Бывший "министр образования ЛНР" получил от СБУ подозрение в коллаборационизме

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях сообщило о подозрении "министру образования и науки ЛНР", сообщают в спецслужбе и в Луганской областной прокуратуре.

Речь идет о жителе Луганска Андрее Лустенко, который раньше был преподавателем и профессором Восточноукраинского национального университета имени Даля. После захвата части Луганской области он остался в городе, поддержал оккупационные власти и начал строить "карьеру" в образовательной сфере.

В 2014-2020 годах Лустенко занимал разные должности в незаконно созданном "Луганском национальном университете имени Даля", базирующемся в захваченных админпомещениях украинского вуза. Также он работал в оккупационном "министерстве образования и науки", а с января 2021 года по июль 2022 года возглавлял его.

"Подозреваемый обеспечивал внедрение российских образовательных стандартов во всех учебных заведениях на оккупированных врагом территориях, в частности, подписал с министерством образования и науки государства-агрессора "меморандум о взаимопонимании", - отмечают правоохранители.

Также луганский "министр" инициировал выдачу приказов о подготовке и проведении единого государственного экзамена РФ на подконтрольной "ЛНР" территории, организовывал проведение "заседаний совета ректоров", проводил мероприятия по популяризации среди луганского студенчества российских молодежных движений.

"По его указанию в аттестаты об общем среднем образовании перестали вноситься учебные предметы "украинский язык" и "украинская литература". В то же время "министр" принимал решение о приведении образовательного процесса в соответствие с законодательством РФ и группировки "ЛНР", "повышении квалификации" педагогов" в РФ", - указывают в СБУ.

Также там добавляют, что при руководстве Лустенко прорабатывались и вопросы об устройстве детей-сирот, вывезенных с оккупированной территории Луганской области, в семье российских граждан.

Мужчине инкриминируют одну из форм коллаборационизма - часть 3 статьи 111-1 Уголовного кодекса (действия, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях).