Колишній "міністр освіти ЛНР" отримав від СБУ підозру в колабораціонізмі

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях повідомила про підозру "міністру освіти та науки ЛНР", повідомляють у спецслужбі та в Луганській обласній прокуратурі.

Йдеться про мешканця Луганська Андрія Лустенка, який раніше був викладачем та професором Східноукраїнського національного університету імені Даля. Після захоплення частини Луганщини він залишився у місті, підтримав окупаційну владу та почав будувати "кар’єру" в освітній сфері.

У 2014-2020 роках Лустенко обіймав різні посади в незаконно створеному "Луганському національному університеті імені Даля", що базується у захоплених адмінприміщеннях українського вишу. Також він працював в окупаційному "міністерстві освіти та науки", а з січня 2021 по липень 2022 року очолював його.

"Підозрюваний забезпечував впровадження російських освітніх стандартів у всіх навчальних закладах на окупованих ворогом територіях, зокрема підписав з міністерством освіти та науки держави-агресора "меморандум про взаєморозуміння", - зазначають правоохоронці.

Також луганський "міністр" ініціював видачу наказів про підготовку та проведення єдиного державного іспиту РФ на підконтрольній "ЛНР" території, організовував проведення "засідань ради ректорів", проводив заходи з популяризації серед луганського студентства російських молодіжних рухів.

"За його вказівкою до атестатів про загальну середню освіту перестали вноситись навчальні предмети "українська мова" та "українська література". Натомість "міністр" приймав рішення щодо приведення освітнього процесу у відповідність до законодавства РФ та угруповання "ЛНР", "підвищення кваліфікації" освітян в РФ", - вказують в СБУ.

Також там додають, що за керівництва Лустенка опрацьовувалися й питання про влаштування дітей-сиріт, вивезених з окупованої території Луганщини, у сім’ї російських громадян.

Наразі чоловіку інкримінують одну з форм колабораціонізму - частину 3 статті 111-1 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).