Чиновников Черниговской ОВА обвиняют в закупке стройматериалов для пострадавших по ценам в 2-3 раза выше рыночных

Черниговская ОВА, которой руководит Вячеслав Чаус, закупает строительные материалы для пострадавших от войны по значительно завышенным ценам. Недавно чиновники закупили пиломатериалы по 15 000 грн/м3 при рыночной цене в 6 000 грн. Об этом рассказал волонтер Олег Серик в своем обращении к президенту Владимиру Зеленскому.

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"Всегда знал, что рыба гниет из головы. Но не думал, что эта голова Чаус! Пока я бегаю по кабинетам с заявками от погорельцев, чиновники Черниговской ОВА закупают стройматериалы по ценам в два-три раза выше рыночных. Пиломатериалы по 15000 грн за куб. м!", – заявил Олег Серик.

Деньги из которых были закуплены пиломатериалы – это 100 миллионов гривен, которые Кабмин выделил на восстановление Черниговщины, в частности, на восстановление разбитых россиянами частных домов, в которых люди должны пережить зиму.

"Лес сейчас тяжело продать за границу. У меня куча знакомых предпринимателей, которые раньше свою продукцию продавали на экспорт, теперь ее не берут. Они здесь на месте готовы продавать пиломатериалы примерно по шесть тысяч гривен за куб. А они, управление ЖКХ ОВА, умудрились взять лес по 15 тысяч гривен за куб!", – рассказывает Серик.

В сети появилась и другая информация о закупках Черниговской ОВА - некоторые позиции дороже в три раза, если сравнить стоимость в актах приемки-передачи стройматериалов, подписанных начальником департамента ЖКХ и рыночные цены на них.

"за пиломатериалы платили 15 тыс., рыночная цена – 5,3 тыс.; за ОSB-плиты – 610 грн, рыночная – 425; за газоблоки - 4020 грн, рыночная - 3200; за пленку - 43,20, рыночная - 14,56", - отмечает Серик.