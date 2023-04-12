ЦРУ: Путин все еще думает, что может победить Украину

Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что российский президент считает, что может перемолоть Украину и Запад и "несерьезно относится к переговорам" по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Билл Бернс, выступая в Университете Райс впервые с момента утечки секретных документов, отметил, что именно "прогресс Украины на поле боя, скорее всего, будет определять перспективы дипломатии" для прекращения конфликта. Бернс также подчеркнул важность запланированного наступления Украины, заявив, что "многое поставлено на карту в ближайшие месяцы".

"Вместо того чтобы отступить, он удвоил темп", - сказал Бернс о Путине.

Директор ЦРУ отметил, что ситуация на Донбассе, как говорится в одном из разведывательных документов, загоняет Россию в тупик.

"Российская кампания истощения на Донбассе, вероятно, приближается к тупику, препятствующему достижению цели Москвы - захватить весь регион в 2023 году", - говорится в одном из документов.

Бернс отметил важность дальнейшей поддержки Украины со стороны США, в том числе в обмене разведывательной информацией, в то время, когда утечка секретных документов ставит под сомнение видение конфликта администрацией.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны сомневаются в достоверности информации о том, что Украина изменила военные планы из-за "слива" секретных документов США.